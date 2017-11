Bergarbeiter-Denkmal steht jetzt am Hirschfelder Markt Seit 2005 stand der steinerne „Zeitzeuge“ vor dem Eingang des Kraftwerksmuseums. Dort musste es nun abgebaut werden.

Das Denkmal ist umgesetzt. © privat

Hirschfelde. Das Bergarbeiter-Denkmal ist an seinen neuen Standort umgesetzt worden. Das teilt Dieter Birnbaum vom Förderverein Kraftwerksmuseum Hirschfelde mit. Bislang stand es vor dem Eingang des Kraftwerksmuseums. Da die Einrichtung geschlossen wurde und die Sammlung aufgelöst wird, musste auch für das Denkmal ein neuer Platz gefunden werden.

Es steht nun am Hirschfelder Markt, an der Ecke zur Steinsgasse. Bei der Fläche handelt es sich um ein städtisches Grundstück, was die Aufstellung des Denkmals erleichterte. Den Transport vom Kraftwerk zum Markt übernahm eine Dittersbacher Kranfirma kostenlos. Insgesamt waren laut Birnbaum drei Firmen an den Arbeiten beteiligt.

Das Denkmal des Bildhauers Joachim Liebscher (1926-1994) wurde 1966 enthüllt und würdigt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit polnischer Bergleute und deutscher Energiearbeiter. (szo)

