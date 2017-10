Bereitschaftsdienst bei Wolfsattacken Beim jüngsten Angriff auf eine Herde bei Ralbitz waren die Mitarbeiter des Landratsamtes erneut nicht erreichbar. Nun zieht der Landkreis Konsequenzen.

Schafzüchter Sven Schlafke aus Laske verlor jetzt zwei Dutzend seiner Tiere durch einen Wolfsangriff. Für solche Fälle gibt es im Landratsamt nun einen Bereitschaftsdienst, den betroffene Tierhalter kontaktieren können. © René Plaul

Nach der jüngsten Wolfsattacke auf eine Schafsherde in Laske bei Ralbitz hat das Landratsamt jetzt reagiert und für Wochenenden und Feiertage einen Bereitschaftsdienst eingerichtet. Damit können künftig betroffene Viehhalter jederzeit einen Rissgutachter erreichen. Dessen Beurteilung ist Voraussetzung, um für gerissene Tiere eine Entschädigung zu erhalten. Allerdings muss der Schaden innerhalb von 24 Stunden nach dem Riss beim zuständigen Landratsamt gemeldet werden.

Genau daran hatte es bei dem Vorfall in Laske allerdings gehakt. Nachdem am frühen Sonntag der Riss von etlichen Tieren bemerkt wurde, waren die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamts erst zu spät oder gar nicht erreichbar. Bautzens Landrat Michael Harig (CDU), der als Vertreter seiner Behörde selbst an den Ort des Geschehens geeilt war, hatte noch am gleichen Tag die Einrichtung des Bereitschaftsdienstes angekündigt, um derartige Probleme künftig zu vermeiden.

Der Wolfsangriff im Ortsteil Laske ist nicht der erste, der sich an einem Wochenende ereignete. Schon seit Langem fordern Tierhalter deshalb einen Bereitschaftsdienst der Rissgutachter. Bisher war das von der Verwaltung aber immer abgelehnt worden, weil man den drei Kollegen, die als Gutachter arbeiten, die ständige Bereitschaft nicht zumuten wollte.

Bei dem Angriff in Laske – offenbar hatten erneut Wölfe des Rosenthaler Problemrudels zugeschlagen – waren mindestens 15 Tiere getötet oder verwundet worden. Mehrere weitere wurden noch vermisst. Die verletzten Tiere mussten anschließend eingeschläfert werden. (SZ/sko/ju)

Erreichbarkeit bei Nutztierrissen, wochentags: Landratsamt Kamenz, 03591 525168001; an Wochenenden und Feiertagen Meldungen über die Rettungsleitstelle Hoyerswerda 0357119296.

