Bereits 300 Tonnen Salz gestreut

In dieser Winterdienstsaison, die vor reichlich einer Woche begann, sind in Mittelsachsen bereits rund 300 Tonnen Salz verbraucht worden. Das teilte Kreissprecher André Kaiser mit. Am Donnerstag seien diesmal alle sechs mittelsächsischen Straßenmeistereien mit insgesamt 29 Fahrzeugen im Einsatz gewesen.

In der Region Brand-Erbisdorf sei nicht nur gestreut, sondern auch geräumt worden. „Die Salzlager sind noch immer gut gefüllt. Bei Bedarf können wir jederzeit nachbestellen“, erklärte Dirk Hänel, Fachbereichsleiter in der Abteilung Straßen des Landratsamtes. (sol)

