Bereit zum Dienst in Niesky Janis Kriegel ist der neue Pfarrer in der größten Kirchgemeinde der Stadt. Sein Weg ins Pfarramt lief ungewöhnlich.

Janis Kriegel wurde am Sonntagnachmittag in der evangelischen Christuskirche in Niesky während des Gottesdienstes in seinen Dienst als Pfarrer eingeführt. © Rolf Ullmann

Am Sonntagnachmittag begann für Janis Kriegel ein neuer Lebensabschnitt. Denn durch Superintendent Thomas Koppehl wurde er mit dem Dienst als Pfarrer in der größten Kirchgemeinde in der Stadt Niesky beauftragt. Auf diesen Tag hat sich Janis Kriegel seit seiner Entsendung im Jahr 2015 vorbereitet. Seit dieser Zeit lebt er mit seiner Ehefrau sowie den beiden Kindern in Niesky. Sein Weg in das Pfarramt ist etwas ungewöhnlich verlaufen. Nach seinem Studium in Halle an der Saale sowie in Berlin hatte er sich entschieden, sein Vikariat nicht in einer der Kirchgemeinden in Deutschland, sondern im polnischen Wroclaw (Breslau) zu absolvieren.

Janis Kriegel liegt besonders die Arbeit mit jungen Menschen am Herzen. Auch auf diesem Gebiet ist es ihm schon gelungen, einiges in Bewegung zu setzen. Der 31-Jährige zeigt viel Interesse an einem breiten Spektrum der Musik und spielt in der Freizeit Jugger, eine Ballsportart. (ru)

zur Startseite