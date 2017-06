Bereit für neugierige Blicke Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist die Hofmühle wieder für Besucher hergerichtet. Fertig ist sie aber noch längst nicht.

Sie kümmern sich in ihrer Freizeit um die Hofmühle und freuen sich, das Ergebnis der Bauarbeiten am Sonntag zu präsentieren: Rico Schneider, Falk Köhler, Erika und Bernd Mutscher (v.l.) vom Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf.

Die Maschinenhalle ist nach der Dachsanierung wieder eingeräumt.

Langburkersdorf. Die Tafel in der Mitte des Raumes steht. Nun müssen nur noch die Gäste kommen, die die leeren Stühle besetzen. „Der Tisch wird schon voll werden“, sagt Rico Schneider zuversichtlich. „Der Andrang auf die Hofmühle war immer groß.“ Besonders groß wird das Interesse der Besucher an diesem Sonntag sein. Dann öffnet das Denkmal nach eineinhalb Jahren Bauzeit wieder die Tür, zum 11. Wald- und Jagdtag in Langburkersdorf.

Was in dieser Zeit alles passiert ist, kann sich sehen lassen: Die Maschinenhalle hat ein neues Dach bekommen, auch das Mittelschiff wurde neu gedeckt. Eine Küche wurde eingebaut sowie eine Fachwerkwand repariert. Was man nicht sieht, sind die vielen Stunden Arbeit, die der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf geleistet hat. „Schon allein das Aus- und Einräumen der Maschinenhalle …“, sagt der Vorsitzende Rico Schneider und zeigt auf die Dutzenden, zumeist schweren historischen Landmaschinen, die dort ausgestellt sind. Vor allem die Eheleute Mutscher hätten einen großen Teil der Arbeit geleistet. Dieter und Erika Mutscher betreuen die Hofmühle seit fast zehn Jahren.

Die abgeschlossenen Bauarbeiten waren aber nicht nur aufwendig, sondern auch teuer. Die Stadt Neustadt als Eigentümer des Gebäudes hat dafür rund 214 000 Euro ausgegeben. Davon konnten 118 000 Euro durch Fördermittel des Denkmalschutzes abgedeckt werden. Für die Fachwerkwand gab der Landkreis noch einmal knapp 10 000 Euro dazu, schlüsselt Stadtsprecherin Sarina Mann auf. Das reichte aber noch nicht ganz: Der Verein selbst hat noch einmal 28 000 Euro beigesteuert. Das Geld kam teils durch Spenden, teils durch die Bewirtung in der Hofmühle zusammen.

Für die Vereinsmitglieder ist mit der Wiedereröffnung aber noch kein Ende der Bauarbeiten in dem ehemaligen Sägewerk in Sicht. In den kommenden Wochen wollen sie noch die reparierte Wand von außen verputzen. „Und das Dach vom Wohnhaus müsste eigentlich auch dringend repariert werden“, sagt Falk Köhler vom Schlossverein. Außerdem gebe es auch an diesem Gebäudeteil einige marode Stellen in den Wänden.

Diese Arbeiten sind allerdings noch Zukunftsmusik und immer auch mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden. An diesem Sonntag will der Schlossverein erst einmal seine Gäste begrüßen und mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem versorgen. Sie sehen diesen Tag auch als Danksagung an die vielen Helfer und Unterstützer. Denn ohne die vielen Sachspenden wären die Ausstellungsräume über das Leben damals und das historische Klassenzimmer nur spärlich gefüllt. Auch an der Tafel könnte am Sonntag niemand Platz nehmen – die Stühle sind ebenso Spenden.

Wald- und Jagdtag, 2. Juli, 10 bis 18 Uhr, Schloss Langburkersdorf; Tag der offenen Tür in der Hofmühle von 13 bis 17 Uhr

