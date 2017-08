Bereit für neue Grundstücksbesitzer Ende August wird das Bauland an der Niederauer Straße erschlossen sein. Elf Parkplätze, Gehweg und Stichstraße entstehen bis dahin neu.

Diese städtische Baufläche steht in wenigen Wochen den Häuser-Bauern im Wohngebiet an der Niederauer Straße zur Verfügung. © Claudia Hübschmann

Der Baulärm stört hier kaum jemanden. Auf einer bisher ungenutzten Grünfläche zwischen Leitmeritzer Bogen und Aritaring, gleich hinter dem momentanen Sitz der DLRG-Niederlassung, erschließen Bauarbeiter im Auftrag der Firma Strabag und der Meißner Stadtwerke (MSW) gerade ein neues Wohngebiet.

Kurz hinter einer Baumreihe bohrt sich eine Baggerschaufel tief in die Erde. Auf etwa 15 Metern wird am Rande einer neu angelegten Stichstraße ein Spalier freigelegt. Hinein kommen Rohre für Regen-, Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen sowie Kabel für Strom, Internet, Telefon und die Beleuchtungsanlagen.

Der Erdaushub, den der Baggerfahrer auf der Ladefläche eines Lkw ablädt, wird später das Spalier wieder verschließen. Wie hier sind auch an anderen Stellen des Areals in den vergangenen Wochen Kabel und Rohre verlegt worden. Nach Informationen von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) kostet die Erschließung des ein Hektar großen Gebietes am Landschafsschutzgebiet Nassau rund 480 000 Euro. „Diese Investition übernehmen Stadt, Stadtwerke und Telekom gemeinsam“, so Raschke.

Gebaut wurde außerdem eine Erschließungsstraße, die halbkreisförmig am Bauareal entlang, den Leitmeritzer Bogen und den Aritaring verbindet. Neben der Straße sind bereits viele Gehwegplatten für den neuen Fußweg verlegt und stehen elf Parkplätze vor der Fertigstellung. Zwischen den Platten und der Stichstraße haben Bauarbeiter fünf Einfassungen für neue Bäume gelegt und die nötige Humuserde aufgeschüttet. In zwei der fünf Quader sind bereits neue Triebe eingepflanzt. „Insgesamt sollen 21 Bäume neu gepflanzt werden“, sagt Stadtsprecherin Katharina Reso. Auf der derzeit noch grünen Fläche werden ab Anfang September die ersten Grundstücksbesitzer bauen können. Mehrere bunte Grenzmarkierungen künden hier von den 15 Baugrundstücken, für hier bald ihren Platz einnehmen werden.

„Die Grundstücke werden jeweils unterschiedlich große sein. Wir planen jedes für 100 Euro pro Quadratmeter anzubieten“, erklärt Olaf Raschke. Die Nachfrage beim städtischen Liegenschaftsamt sei bereits sehr erfreulich, vier Grundstücke seien schon verkauft. „Für zwei weitere gibt es konkrete Reservierungen“, heißt es aus dem Amt.

Weitere Werbung neben den gut wahrnehmbaren Bannern vor dem Wohnareal an der Niederauer Straße sei nicht notwendig. Wohnen im eigenen Heim am grünen Rand der Stadt wird auch in Meißen immer beliebter. Und anders als etwa am Wohngebiet „Ziegeleihöhe“ hat sich die Erschließung nicht verzögert, liegt der Bau im Plan. Begonnen hatten die Arbeiten Mitte März. Weshalb für diese Variante des Bauens – Grundstücke werden zur Verfügung gestellt und können individuell durch den Bauherren gestaltet werden – immer öfter bevorzugt wird, ist leicht zu erklären. Anders als etwa in der historisch gewachsenen Meißner Altstadt, sind Grundstücksbesitzer am nordöstlichen Rand der Stadt an weniger Regeln gebunden. „Ob Bungalows, Häuser mit mehreren Stockwerken oder auch Eigenheime mit mediterranen Aussehen, hier ist alles möglich“, nennt OB Raschke die wesentlichen Vorzüge.

Dazu kommt die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten sowie die gute Busanbindung in Richtung Innenstadt, die das Wohnen in Nassau attraktiv machen. „Die Bauherren wissen außerdem die Freizeitangebote wie das Wellenspiel zu schätzen, das bald quasi vor der Haustür liegt. Betreuungs- und Bildungsangebote sind ebenfalls schnell erreicht“, ergänzt Katharina Reso. Stadtoberhaupt Raschke fasst zusammen: „Hier am Landschaftsschutzgebiet finden alle Generationen attraktive Wohn- und Lebensbedingungen vor. Aber gerade für junge Familien ist der Standort ideal.“

