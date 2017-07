Bereit für die WM Hinter dem Spielmannszug Oberlichtenau liegt eine anstrengende Probenzeit. Ende Juli geht es in Holland um den Titel.

Seit September 2016 laufen die Vorbereitungen für den WMC in Kerkrade. Am 27. Juli startet der Bus Richtung Limburg, wo nochmals im Camp trainiert wird. Auch über 100 Fans begleiten ihre Idole. Bis dahin wird aber noch hart weitertrainiert. Seit April jeden Sonnabend bis zu acht Stunden. © Verein

Disziplin. Präzision. Außergewöhnlichkeit. Diese drei Attribute haben sich die Oberlichtenauer Spielleute schon länger auf die Fahnen geschrieben. Und auch gleich auf sämtliche Werbeträger. Dass sie zu hundert Prozent zutreffen und keine Übertreibung sind, wissen alle, die den Spielmannszug schon einmal in Aktion gesehen haben. Gänsehaut gibt es hier meistens gratis obendrauf.

Nun fiebern die 75 aktiven Musikerinnen und Musiker des Marsch- und Drillkontingentes ihrem großen Auftritt in Holland entgegen. Der nächste World Music Contest (WMC) steht vom 6. bis 30. Juli in Kerkrade an. 250 Marchingbands, Orchester und Spielmannszüge treffen dort aufeinander. Bis zu 500 000 Zuschauer beobachten über vier Wochen hinweg, was etwa 20 000 Musiker aufzubieten haben und ob sie wirklich an der Weltspitze mitmischen können.

Die vierte Teilnahme

Ausgetragen wird diese Meisterschaft nur alle vier Jahre. Für die Oberlichtenauer ist es die vierte Teilnahme. 2005 wagte man es ein erstes Mal. 2009 holte man sich schon zwei Goldmedaillen. Und 2013 einmal Gold und einmal Silber im Erwachsenenbereich. Die Juniorband punktete erstmals mit einer Silbermedaille. „Diesmal bleiben die Kinder daheim. Wir haben gerade eine sehr junge Besetzung. Und wir wollten ihnen nicht gleich die harte, straffe Vorbereitung auf den WMC zumuten“, so der musikalische Leiter Thomas Anders. Für 2021 habe man den Nachwuchs aber bereits auf dem Schirm.

Nur noch26 Tage bleiben, bis es in Kerkrade heißt „Please start the show!“ Wer am Morgen des 30. Julis vom Marsch- und Drillkontingent des SZO kein Adrenalin im Körper hat, der macht etwas falsch. Doch um das Adrenalin sorgen sich die Chefs des Spielmannszuges am allerwenigstens. Das peitscht automatisch durch die Blutbahn. Alles andere ist harte Probenarbeit der letzten Monate: die sauber gespielte Musik – wenn möglich mit hohem Schwierigkeitsgrad. Und das einheitliche Laufen in der Gruppe. Jede Schwenkung, jeder Antritt der Füße wird dann mit Argusaugen von Kampfrichtern betrachtet und mitgefilmt.

Nagelneues Programm

Ein harter Parcours wartet auf die Frauen und Männer aus Oberlichtenau. Sie wissen das. In sechs bis acht Minuten muss er fehlerlos durchlaufen sein. Und das ist nur der Auftritt beim Marsch-Wettbewerb. 67 Musikerinnen und Musiker nehmen daran teil, aber anschließend müssen ebenso viele noch beim Show-Wettbewerb ran. Dort will der SZO mit seinem nagelneuen Programm „I Want It All – The Greatest Hits of Queen“ punkten. Doppelbelastungen sind unvermeidbar. Doch die Oberlichtenauer sind heiß darauf.

Denn sie wollen natürlich wieder Medaillen mit nach Hause bringen. Für sich selbst. Und für die vielen Fans und Familien daheim. Zwei Mal Gold ist das Ziel, und man will unter die Top Ten der Weltrangliste. Das sei realistisch, sagt Thomas Anders. Der musikalische Leiter weiß, dass er bei seinen Leuten aus dem Vollen schöpfen kann und dass hier genug Potenzial ist. „Die Ausstrahlung unseres Orchesters ist phänomenal, und damit werden wir auch diesmal punkten. Wir spielen im Stadion nicht nur für die Punktrichter, sondern vor allem auch fürs Publikum. Das spüren die Zuschauer natürlich. Und honorieren es“, sagt er.

Für den Applaus gibt es einen Extrapunkt. Außerdem wäre ein Sonderpreis drin für den besten nichtholländischen Starter. „Marschtechnisch gesehen gehören wir deutschlandweit zu den Besten“, sagt der Chefinstrukteur Marsch, Daniel Mager stolz. Aber man will noch weiter. In den letzten Jahren hat sich da einiges getan im Verein. „Wir haben genau hingeschaut, wo Defizite liegen und uns entsprechend Hilfe geholt“, sagt er. Unter anderem sogar von der norwegischen Königsgarde, mit der man seit Jahren enge Kontakte pflegt. Aber auch in Sachen Fitness, Kondition und motorische Voraussetzungen will man aufholen. Ein Physiotherapeut ist mittlerweile im Boot. Und ein Marschhandbuch wurde entworfen. „Trotzdem setzen wir uns nicht unter Druck. Unseren Fans sind wir immer Qualität schuldig – ob vor 500 oder 5 000 Zuschauern“, so Thomas Anders.

