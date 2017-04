Bereit für den Notfall Das Malteser Krankenhaus St. Johannes Kamenz investiert weiter in die Lebensrettung.

Innerklinisches Notfallmanagement im Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz: Schwester Roswitha Weimer, Oberarzt Dr. Tilo Driesnack und Oberarzt Dr. Christoph Büttner (v.l.n.r.) sind speziell geschult, als Dreier-Team Leben zu retten. © Ines Eifler

Um Menschen noch schneller helfen zu können, setzt das Malteser Krankenhaus St. Johannes jetzt ein innerklinisches Notfallmanagement um. Ein Team kann innerhalb von drei Minuten an jedem Ort des Krankenhauses sein, um Menschen in einem lebensbedrohlichen Zustand zu retten oder um solche Situationen zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Dieses Team besteht aus Ärzten und Pflegekräften aus der Intensiv- und Notfallmedizin. Mindestens zwei Ärzte und eine Pflegekraft sind zu jeder Zeit einsatzbereit, meistens gehören drei Ärzte zum Team. Sollte im Krankenhaus ein Patient, Besucher oder Mitarbeiter einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden oder sollte sich ein solcher Zustand ankündigen, kann von jedem Telefon der Klinik aus ein einheitlicher Notruf abgesendet werden.

Außerdem hat das St. Johannes jetzt an strategisch wichtigen Punkten der Klinik automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs) angebracht. Jeder Mitarbeiter kennt die feste Regel zur Wiederbelebung „prüfen – rufen – drücken“ und wird regelmäßig in Beatmung, Herzdruckmassage und Anwendung dieser Technik geschult. „Wir können Patienten, Besuchern und Mitarbeitern des Krankenhauses somit Sicherheit auf höchstem Niveau bieten“, so Klinikdirektor Dr. med. Franz Eiselt. (SZ)

