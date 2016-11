Bereit für den ersten Advent

Die Pyramide am Feuerwehrgerätehaus in Rugiswalde steht schon. Doch ohne einen kräftigen Schub wird sie sich nicht drehen. Deshalb sind am 26. November, ab 16 Uhr, alle Einwohner zum Pyramidenanschub eingeladen.

Hohnstein: Weihnachtsmusikanten spielen auf der Marktbühne

Am 27. November, 11 Uhr, öffnet der Weihnachtsmarkt in Hohnstein. Die Marktbühne wird in diesem Jahr zur Spielstätte der Weihnachtsmusikanten. Am Nachmittag laden die Hohnsteiner Blasmusikanten zum Konzert ein. Später werden die Hohnsteiner Musikanten von Drugmillers Bigband mit ihrem Programm „Jazzy Christmas“ abgelöst. Fischers Balkon ist wieder in der Hand von Frau Holle und ihren Gesellen. Ihr neues Weihnachtsstück „Die doppelte Holle“ verspricht viel Spaß und gute Unterhaltung. Die Bühne am Rathaus gehört den Kindern der Stadt. Die vierte Bühne finden die Besucher im Max-Jacob-Theater. Für die kleinen Gäste wird in diesem Jahr neben dem Kinderreiten und Basteln ein Kinderschminken angeboten. Der Ausklang wird vom Adventssingen in der Stadtkirche sowie dem Lampionumzug mit der Freiwilligen Feuerwehr Hohnstein begleitet. Also: Lampion nicht vergessen!