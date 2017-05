Berechtigte Knöllchen? Die Gemeindeverwaltung hat die Gäste des Burgspektakels mit Bußgeldern belegt. Das geschah aus einem triftigen Grund.

„Das klären wir“ – Bürgermeisterin Maria Euchler. © DA-Archiv/André Braun

Besucher des Burgspektakels in Kriebstein hatten sich darüber beschwert, dass das Ordnungsamt der Gemeinde am Wochenende Strafzettel verteilt hatte. Von „Kassemachen“ und „Willkür“ war da die Rede. Das sei mitnichten so, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) am Montag auf DA-Nachfrage. Vor allem Sicherheitsaspekte hätten dabei eine Rolle gespielt. „Die Autofahrer haben die Feuerwehrzufahrt zugeparkt. Wir hatten extra Warnbaken aufgestellt. Aber wenn die Leute diese einfach zur Seite räumen, um auf den Parkplatz fahren zu können, dann müssen wir Strafzettel verteilen.“ Ihre Mitarbeiter seien von den Besuchern „aufs Übelste beschimpft und beleidigt“ worden.

Doch jeder hat lediglich dort zu parken, wo es erlaubt ist. „Es haben wohl versehentlich auch Schausteller ein Knöllchen bekommen. Das klären wir aber. Es gibt dazu am Dienstag noch einmal ein Gespräch mit der Burgverwaltung“, so Maria Euchler. Das Parkproblem werde sich aber aus ihrer Sicht kaum ändern, ehe die Bauarbeiten nicht abgeschlossen sind. (DA/sol)

zur Startseite