Berauschter Radler Weil der Zecher ohne Licht unterwegs war, fiel er den Polizisten auf.

Am Freitagabend gegen 21 Uhr fiel einer Streife auf der Poppitzer Straße ein Radfahrer auf. Am Rad war kein Licht eingeschaltet und die Fahrweise wirkte unsicher. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Radler (49). Im Gespräch mit dem Mann bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin musste der Zecher zur Blutentnahme und hat nun auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr an der Backe.

