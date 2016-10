Berauscht unterwegs

Entblößer gestellt Bautzen. Ein 37-jähriger Deutscher hat sich am Montagmittag auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Bautzen entblößt. Der Mann wurde von mehreren Passanten und Kleinkindern beobachtet. Eine alarmierte Streife des örtlichen Polizeireviers nahm den alkoholisierten Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Betrunken unterwegs Purschwitz. Eine Streife hat in der Nacht zu Dienstag einen Honda in Purschwitz kontrolliert. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von umgerechnet 2,26 Promille. Die Beamten untersagten dem 43-Jährigen die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Zudem begleiteten die Polizisten den Mann zur Blutentnahme und erstatteten Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen zu Messerangriff gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am 13. Oktober gegen 16 Uhr am Carolagarten in Bautzen ereignet haben soll. Gemäß Zeugenaussagen saßen zwei Personen am Penny-Markt. Plötzlich soll ein Dritter dazugekommen sein und einen der Sitzenden mit einem Messer attackiert haben. Der Angegriffene wurde dabei offenbar an der Hand verletzt. Die Polizei wurde im Nachgang von dem Sachverhalt informiert. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann im Alter von 60 bis 70 Jahre handeln. Er war mit einer hellen Jacke sowie einem dunklen Basecap bekleidet und trug einen schwarzen Regenschirm bei sich. Hinweise: 03591 3560

In Schule eingebrochen Kamenz. Am ersten Schultag nach den Herbstferien stellten Mitarbeiter fest, dass Einbrecher in der Schule am Kamenzer Schulplatz zu Gange waren. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in die Räume und brachen dort mehrere Schränke auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100 Euro. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Berauscht gefahren Königsbrück/Großröhrsdorf. Angetrunken fuhr ein Mann am Montagabend durch Königsbrück. An der Dresdner Straße geriet der Opelfahrer (49) in eine Polizeikontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,78 Promille. Kurz nach Mitternacht stoppte die Polizei einen weiteren Opelfahrer (32) - diesmal auf der Damaschkestraße in Großröhrsdorf. Wie ein Test ergab, stand der Mann offenbar unter Einwirkung von Amphetaminen.