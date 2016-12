Berauscht mit dem Auto gefahren Die Bundespolizei hat im Raum Görlitz zwei Polen erwischt, die offensichtlich vor der Fahrt Drogen genommen haben.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Görlitz hat die Bundespolizei am Dienstagmittag einen Polen ertappt, der nach ihrer Angabe offensichtlich berauscht mit seinem Auto gefahren ist. Der 39-Jährige war zuvor aus dem Nachbarland eingereist und auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest ließ auf den Konsum von Amphetamin schließen. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Das Autobahnpolizeirevier Bautzen erstattete Anzeige wegen des ordnungswidrigen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Stunden vorher hat die Bundespolizei bereits eine Frau aus Zgorzelec wegen des Deliktes angezeigt. Die Beamten trafen die 30-Jährige zwei Stunden nach Mitternacht in der Görlitzer Parkstraße hinter dem Lenkrad eines polnischen Opel Vectra an. Der Drogenschnelltest reagierte in ihrem Fall ebenfalls positiv auf Amphetamin, wie die Bundespolizei mitteilt. Demnach sei sie gefahren, obwohl sie vorher Drogen zu sich genommen habe. Gegen sie ermittelt nun das Polizeirevier Görlitz. (szo/tc)

