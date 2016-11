Berauscht hinterm Steuer

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Radebeul. Am Dienstagnachmittag ist eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Moped leicht verletzt worden. Die 57-Jährige war auf dem Radweg der Meißner Straße in Richtung Moritzburger Straße unterwegs, als sie an der Einmündung Ledenweg von dem abbiegenden Mopedfahrer erfasst wurde. Bei der Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. An den beiden Zweirädern entstand zudem insgesamt rund 400 Euro Sachschaden.