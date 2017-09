Berauscht auf der Autobahn

Elektroschocker bei der Hand Weißenberg. Durch seine Fahrweise fiel ein Kraftfahrer der Polizei am Montagabend auf der A 4 zwischen Nieder Seifersdorf und Weißenberg auf. Sie stoppten den 25-Jährigen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Er zeigte den Konsum von Crystal an. Während der Kontrolle entdeckten die Autobahnpolizisten zudem einen betriebs- und griffbereiten Elektroschocker, der in eine Taschenlampe integriert war. Dabei handelt es sich um einen Gegenstand. Er wurde sichergestellt und der junge Mann zur Blutentnahme begleitet. Sollte sich bestätigen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist, kommen auf ihn mindestens ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte im Zentralregister und 500 Euro Bußgeld zu. Außerdem sind Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Jacke mit viel Bargeld gefunden Bautzen. Eine Mitarbeiterin der Autobahnrastanlage Oberlausitz-Nord bei Bautzen hat am Montagabend einen wertvollen Fund gemacht: Sie entdeckte eine Jacke mit Ausweispapieren und 2000 Euro Bargeld. Sie wandte sich umgehend an die Polizei. Autobahnpolizisten ermittelten anhand der Dokumente den rechtmäßigen Besitzer und informierten ihn. Der Mann zeigte sich seht erfreut über die Meldung und war glücklich über eine so ehrliche Finderin. Er wird sich seine Besitztümer im Revier abholen. Auch die Polizei bedankt sich bei der ehrlichen Frau.

Kabeldiebe machen Beute Bautzen / Kirschau. Kabeldiebe haben am Wochenende in Bautzen und Umgebung Beute gemacht. Aus einem im Umbau befindlichen Haus am Stadtwall in Bautzen stahlen Unbekannte etwa 60 Meter Kabel. Sie richteten einen Schaden von rund 3000 Euro an. Auf einer Baustelle am Badweg in Kirschau rissen Kriminelle zuerst die Sicherung aus dem Stromkasten. Als die Leitungen stromlos waren, kappten sie ein etwa 25 Meter langes Starkstromkabel und stahlen es. Zur Höhe des Schadens liegen der Polizei derzeit noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen in beiden Fällen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Unfallzeugen gesucht Ottendorf-Okrilla. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonnabend, dem 26. August, in Ottendorf-Okrilla ereignete. An der Kreuzung Dresdener Straße und Grünberger Straße waren gegen 14 Uhr auf dem Fußweg ein 16-Jähriger und eine unbekannte Radfahrerin beinah zusammengestoßen. Beim Bremsmanöver stürzte der Jugendliche, fiel mit dem Gesicht auf den Gehweg und verletzte sich erheblich. Die unbekannte Radfahrerin soll die Situation damit kommentiert haben, dass der Jugendliche selbst Schuld sei. Hilfe bot sie ihm seinen Angaben nach nicht an. Die Polizei sucht nun die beteiligte Fahrradfahrerin und den Fahrer eines schwarzen Mercedes, der aus Richtung Tankstelle kam, anhielt und dem Jungen Hilfe leisten wollte. Dieser hatte zwischenzeitlich schon selbst seinen Vater verständigt. Die Genannten sowie weitere Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 352-0

Angetrunken am Steuer Doberschau-Gaußig.Am späten Montagabend hat eine Polizeistreife auf der Karl-Liebknecht-Straße in Doberschau einen Audi zur Kontrolle gesttoppt. Der 35-jährige Fahrer roch nach Altohol. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,6 Promille. Da der Mann anschließend einen zweiten, gerichtsverwertbaren Atemtest ablehnte, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme. Die Analyse bleibt abzuwarten. Sollte sich das erste Testergebnis bestätigen, hat der Mann gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen. Das hätte mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte zur Folge.