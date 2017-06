Berauscht auf der Autobahn

Dieb hat eine Menge auf dem Kerbholz Bautzen. Eine Streife des Polizeireviers in Bautzen hat am späten Dienstagabend ein gestohlenes Moped sichergestellt. Die Beamten hatten den 21-jährigen Fahrer auf der Muskauer Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann angetrunken war. Ein Test ergab 0,78 Promille. Außerdem hatte der Deutsche keine Fahrerlaubnis. Zudem war die Simson nicht versichert – und gehörte offenbar jemand anderem. Sie war wenige Stunden zuvor aus einer Tiefgarage in Bautzen gestohlen worden. Die Polizisten übergaben das Moped dem rechtmäßigen Eigentümer. Dieser hatte den Verlust bis dahin nicht bemerkt.

Berauscht unterwegs Nieder Seifersdorf/Salzenforst. Streifen der Autobahnpolizei haben in der Nacht zu Mittwoch auf der A 4 zwei polnische Transporter-Fahrer gestoppt, die unter Drogeneinfluss standen. Bei Nieder Seifersdorf hatten sie zunächst einen 24-jährigen Renault-Fahrer kontrolliert. Ein Drogenschnelltest wies auf den Konsum von Crystal hin. Die gleiche Droge hatte offenbar ein 31-jähriger Transporterfahrer genommen, den die Polizisten bei Salzenforst stoppten. In beiden Fällen veranlassten die Beamten Blutentnahmen und untersagten den Betroffenen die Weiterfahrt.

Kabel gestohlen Kamenz. In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag sind Diebe in einen Neubau an der Hohen Straße in Kamenz eingedrungen. Von dort stahlen sie mehrere hundert Meter Kabel verschiedener Art. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Räder abgebaut Hochkirch. Diebe haben am vergangenen Wochenende alle vier Kompletträder eines VW Passat von einem Firmengelände an der Karl-Marx-Straße in Hochkirch gestohlen. Bei einem Audi bauten die Täter die Gläser des Außenspiegels aus. Schaden: rund 1 900 Euro.

Lack zerkratzt Radeberg. Unbekannte haben den Lack eines an der Radeberger Steinstraße abgestellten Ford zerkratzt und einen Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Das Ganze hat sich vermutlich in der Nacht zu Dienstag ereignet. Der 32-jährige Nutzer des Focus schätzte den Schaden auf etwa 500 Euro.