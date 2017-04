Berauscht am Steuer

Unter Drogen am Steuer Uhyst. Unter Drogeneinfluss war ein 28-Jähriger am Mittwochnachmittag auf der A 4 unterwegs. Bei Uhyst wurde der Hondafahrer von der Polizei kontrolliert. Ein Drogenschnelltest verriet, dass der Mann Cannabis und Crystal konsumiert hatte. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Ihm drohen mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.

Betrunken gefahren Kamenz/Bischofswerda. Betrunken ist ein Mann in der Nacht zu Donnerstag durch Kamenz-Wiesa gefahren. An der Bischofswerdaer Straße geriet der 58-Jährige in eine Polizeikontrolle. Den Beamten fiel Alkoholgeruch in der Atemluft des Audifahrers auf. Ein Test bestätigte den Verdacht: Das Ergebnis betrug umgerechnet 1,32 Promille. In Bischofswerda stellte eine Streife bei einem VW-Fahrer (30)Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,7 Promille. Die Beamten untersagten beiden Männern die Weiterfahrt und behielten die Führerscheine ein.

Beim Überholen gestürzt Pulsnitz. In Pulsnitz ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer nach einem Überholmanöver gestürzt. Als eine 72-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Dresdener Straße an dem acht Jahre jüngerem Radler vorbeifahren wollte, berührte das Auto den Arm des Mannes. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden von 1 000 Euro.

Polizisten beleidigt Bautzen. Ein betrunkener Mann hat am Mittwochabend Polizisten auf dem Kornmarkt in Bautzen beleidigt. Der Jordanier trat außerdem gegen einen Einsatzwagen. Ein Atemtest ergab anschließend einen Wert von rund 1,5 Promille. Da sich der 29-Jährige nicht beruhigen wollte, riefen die Polizisten einen Arzt. Der überwies den Asylsuchenden in ein Fachkrankenhaus.

Brand in Kleingartenanlage Bautzen. Der Anbau einer Laube brannte am späten Mittwochabend in der Kleingartenanlage Dieselhöhe in Bautzen. Mitglieder der Bautzener Berufsfeuerwehr löschten das Feuer. Am Schuppen entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung.

Iraker stellen Schutzersuchen Bautzen. Zwei irakische Staatsangehörige meldeten sich am Mittwoch beim Landespolizeirevier in Bautzen. Sie gaben an, unter menschenunwürdigen Bedingungen in einem Sattelschlepper nach Deutschland gebracht worden zu sein. Die Frau und ihr Bruder seien danach umhergeirrt, bis sie eine Polizeistation fanden. Beide stellten ein Schutzersuchen. Die Frau wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Ausländerbehörde Bautzen übergeben. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Überladenen Transporter gestoppt Weißenberg. Polizisten haben am Mittwoch auf der A 4 bei Weißenberg einen in Polen zugelassenen Kleintransporter vom Typ VW T 5 gestoppt. Der mit Baumaterialien und Farbeimern beladene Bulli war um rund 750 Kilo überladen. Die Beamten untersagten dem Handwerker am Steuer die Weiterreise, bis umgeladen wurde.