Berauscht am Steuer

Unter Drogen am Steuer Weißenberg. Unter Drogeneinfluss fuhr ein 24-Jähriger am Sonntag mit einem BMW über die A 4. An der Anschlussstelle Weißenberg geriet er in eine Polizeikontrolle. Ein Test verriet den Konsum von Crystal. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister auf den 24-Jährigen zukommen.

Firmenwagen beschmiert Bautzen. In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen haben Randalierer einen Skoda Fabia mit schwarzer Farbe beschmiert. Der weiße Firmenwagen stand am Bautzener Kirchplatz. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Spiegel abgetreten Bretnig-Hauswalde. Ein Mann hat am Sonntag den Außenspiegel eines VW abgetreten. Das Auto stand der Kirchstraße in Bretnig-Hauswalde. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Eine Streife ermittelte einen 39-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen.

An die Leitplanke gekracht Großröhrsdorf. Die Polizei ermittelt zu einem Unfall, der sich am Sonntagabend in Großröhrsdorf ereignet hat. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Opel Insignia auf der Lichtenberger Straße in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Autobahnüberführung soll ihm ein Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegen gekommen sein. Der Opelfahrer wich daraufhin aus und landete an der Leitplanke. Der Unfallverursacher flüchtete. Zum genauen Hergang wird derzeit noch ermittelt.