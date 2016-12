Beratungszentrum erweitert Sportangebot

Das Zentrum für Beratung, Bildung und Begegnung (ZBBB) startet mit einem zusätzlichen Sportangebot ins neue Jahr. Wie Saskia Joos von der Kontaktstelle für Seniorenberatung mitteilt, beginnt am 16. Januar der Kurs „Seniorensport“ im ZBBB. Immer Montag in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr können sich alle interessierten am Steinplatz 21 ertüchtigen und die Leibeskräfte stärken. Da der Kurs fortlaufend ist, können ambitionierte Sportler laut Saskia Joos an jedem beliebigen Montag im Jahr einsteigen. Eine Voranmeldung sei allerdings empfehlenswert. Das Angebot sei insbesondere gut geeignet für Senioren, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind – denn gerade in diesen Fällen sei ein möglichst unversehrter Körper am wichtigsten. Um die Körperkräfte ganz allgemein zu mobilisieren, bietet die Trainerin in dem Kurs eine ausgewogene Mischung aus Muskel-, Ausdauer-und Gedächtnistraining an. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Seniorensportgruppe zu verstärken. Für Fragen und Anmeldungen steht Saskia Joos bereit. Sie ist dienstags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr unter 03501 790583 zu erreichen. Der neue Kurs kam zustande, weil der kürzlich abgeschlossene Kurs zur Sturzprophylaxe derart nachgefragt war, dass der Verein infolgedessen ein fortlaufendes Sportprogramm auf die Beine stellt. (SZ)

zur Startseite