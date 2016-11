Beratung zum Bürgerhaus

In diesem Dreiseithof soll das Bürgerhaus entstehen. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses in Leppersdorf rückt näher. Die Gemeindeverwaltung will jetzt konkrete Pläne des mehr als eine Million Euro teuren Baus vorstellen. Das soll auf der Sitzung des Technischen Ausschusses an diesem Dienstag erfolgen.

Bereits seit mehr als zehn Jahren wird über die Errichtung eines Bürgerhauses in Leppersdorf diskutiert. Acht Entwürfe gibt es mittlerweile. Hinzu kommen zahlreiche Untervarianten. Zuletzt hatte sich der Gemeinderat im Sommer für die Variante fünf entschieden. Danach bleibt das hintere Quergebäude des Dreiseithofes, in dem jetzt die Fahrzeuge des Bauhofes untergebracht sind, unangetastet. Stattdessen wird der Saal in einem Neubau auf der linken Seite des Dreiseitenhofes untergebracht. Die anderen Einrichtungen wie Sanitärräume, Garderobe und Bibliothek kommen auf die linke Seite des hinteren Quergebäudes.

Das Fachwerkhaus, das ebenfalls zu dem Dreiseitenhof gehört, wird nicht erneuert. Die zunächst favorisierte Variante 7a war aus Kostengründen von der Gemeindeverwaltung abgelehnt worden. Außerdem hatte sich das Denkmalamt für die Variante fünf ausgesprochen. (szo)

Die öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses beginnt am Dienstag, 29. November, um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Wachau.

