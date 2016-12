Beratung ohne Risiken und Nebenwirkungen Vor 40 Jahren wurde die Apotheke Sonnenstein gegründet. Einige Herausforderungen mussten gemeistert werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Chefin Minette Göbel (vorne) und ihr Team Nadja Kamennov, Alice Viehrig, Heike Recklies, Monika Schaler, Antje Donschachner (v. li.) bilden in der Apotheke Sonnenstein ein gutes Team. Nach der Wende von 1989 wurden die Räume komplett umgebaut. © Kristin Richter Chefin Minette Göbel (vorne) und ihr Team Nadja Kamennov, Alice Viehrig, Heike Recklies, Monika Schaler, Antje Donschachner (v. li.) bilden in der Apotheke Sonnenstein ein gutes Team. Nach der Wende von 1989 wurden die Räume komplett umgebaut.

Dieses alte Foto aus der Sächsischen Zeitung zeigt, wie die Apotheke Sonnenstein zu DDR-Zeiten aussah. Bestimmt werden sich viele Leser noch an den langen Verkaufstresen erinnern.

Pirna. Dietlind Feldtrapp erinnert sich noch genau. „Als der Bau fertiggestellt war, mussten wir zügig die Regale einräumen und das Labor einrichten.“ Die 72-jährige Pharmazie-Ingenieurin gehörte zu den ersten, die in der Apotheke Sonnenstein arbeiteten. Der Betrieb wurde vor 40 Jahren gegründet. „Damals war es die modernste Apotheke in der Region“, sagt Feldtrapp.

Die Eröffnung war auch dringend notwendig, denn es gab bis dahin keine Apotheke auf dem Sonnenstein, der jedoch immer weiter bebaut wurde. „Die Fünf- und Sechsgeschosser am Varkausring standen schon. Die 17-Geschosser waren bereits in Planung“, berichtet die Rentnerin.

Dabei versorgte die Apotheke an der Struppener Straße nicht nur das Wohn-Areal vor der Haustür, sondern das Einzugsgebiet erstreckte sich bis nach Struppen und Königstein. Insgesamt 17 000 Personen lösten ihre Rezepte in der Apotheke Sonnenstein ein. Gerne blickt Dietlind Feldtrapp zurück, die hier 30 Jahre arbeitete. „Wir fingen mit zwölf Mitarbeitern an und entwickelten uns schnell zu einem guten Team.“ Selber Salben anrühren sowie Hustensäfte auf Süßholz-Basis herstellen, das war damals an der Tagesordnung. „Literweise“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Ihr eindrücklichstes Erlebnis? Da muss sie eine Weile überlegen und nennt dann die Hochwasserkatastrophe von 2002. In der Sporthalle auf dem Sonnenstein, unweit der Apotheke, wurden die Betroffenen damals untergebracht. „Wir mussten zahlreiche Rezepte einlösen und standen abends lange noch im Verkaufsraum.“ Besonders schwierig war es, ausreichend Impfstoff gegen Hepatitis zu bekommen. Aber alle packten mit an und halfen.

Alles im Sinne der Patienten

Für Dietlind Feldtrapp steht fest: „Es war ein schönes Arbeiten hier und ein gutes Miteinander.“ Auf diesen Aspekt hat ihre neue Chefin auch immer viel Wert gelegt. Birgitt Beger fing 1982 in der Apotheke Sonnenstein an und wurde fünf Jahre später die Leiterin. „Für mich war immer ein harmonischer Umgang unter den Kollegen, aber genauso zu den Kunden wichtig“, erklärt die 66-Jährige.

Ganz offensichtlich ist es ihr gelungen, denn oft hörte sie ein Dankeschön von den Patienten. Bis heute schenkt eine Dame auf dem Sonnenstein dem Apotheken-Team zu Weihnachten ein selbst gebasteltes Geschenk. Liebevoll eingepackt, versteht sich. Die größte Herausforderung für Birgitt Beger war die Umstellung nach der politischen Wende von 1989. Schnell wurde festgestellt, dass die Apotheke für bundesdeutsche Maßstäbe zu groß war. Aufwendige Umbauarbeiten starteten. Und das bei laufendem Betrieb. „Kunden und Handwerker mussten sich eine Eingangstür teilen. Während wir Beratungsgespräche führten, wurde nebenan gehämmert und gebohrt“, erinnert sich Beger. Alles im Sinne der Patienten, die danach einen wesentlich offeneren Verkaufsraum vorfanden.

Die Zeit des Schlangestehens war ebenfalls vorbei. Während zu DDR-Zeiten Medikamente lediglich zweimal in der Woche bestellt wurden, werden die Mittel heute bis zu viermal täglich angeliefert.

Im Mai dieses Jahres ging Birgitt Beger in Rente. Seitdem ist Minette Göbel die Chefin der Apotheke Sonnenstein. Die 30-Jährige aus Bernsdorf bei Kamenz hat sich nicht zuletzt auch wegen des Umgangs mit den Menschen für den Beruf entscheiden. „Manchmal kommen Kunden zu uns, die einfach nur erzählen wollen. Dann muss man auch ein offenes Ohr haben.“ Außerdem hatte sie schon immer Interesse an Naturwissenschaften und weiß, dass sie mit ihrem Beruf anderen helfen kann. „Das ist ein gutes Gefühl“, sagt sie. Als sie erfuhr, dass die Apotheke Sonnenstein eine neue Inhaberin brauchte, fackelte sie nicht lange. „Sofort nach dem ich zum ersten Mal die Räume betrat, wusste ich: Das ist es.“ Heute beschäftigt sie sechs Angestellte. Die Leitung ist für sie auch eine persönliche Herausforderung: „Ich trage Verantwortung für die Apotheke, die Mitarbeiter und die Patienten.“ Eine Aufgabe, der sie sich gerne stellt.

