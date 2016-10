Beratung für Ehrenamtler Im Freitaler Technologiezentrum finden Workshops rund ums Ehrenamt statt.

Freital. Wie wird ein Verein gegründet? Was ist zu tun, wenn ein Vorstandswechsel ansteht? Was ist eine Satzung und was sollte darin festgehalten werden? Woher kann ein Verein finanzielle Unterstützung bekommen? Solche und ähnliche Fragen werden bei einem Workshop mit dem Titel „Fit für’s Ehrenamt und den Verein“ beantwortet. Die Kurse werden organisiert vom städtischen Koordinationsbüro für soziale Arbeit in Freital. Im Rahmen von zwei Workshops á vier Stunden spricht der Dresdner Rechtsanwalt Harald Melchior zu den Themen Vereinsrecht, Vorstandsarbeit, Einnahmen und Steuern im Verein. Nach einem Impulsreferat wird es Raum für die Arbeit an praktischen Beispielen geben.

Die Workshops finden am 22. Oktober und 12. November jeweils 9 bis 13 Uhr im Technologiezentrum, Dresdner Straße 172, statt. Die Teilnahme kostet fünf Euro. (SZ)

Anmeldung bis 20. Oktober unter Tel. 0351 6469734 oder per E-Mail buero@sozialkoordination.de

zur Startseite