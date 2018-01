Beratung auf vier Rädern In Pirna gibt es genug Angebote. Im ländlichen Raum ist das anders. Die Diakonie schickt deshalb einen Bus los.

Ein Team: Danielle Pischtschan und der Beratungsbus. © Diakonie

Pirna. Wenn die Leute nicht zur Beratung kommen, kommt die Beratung zu den Leuten. Seit drei Monaten ist Danielle Pischtschan als Beraterin auf vier Rädern unterwegs. Ihre wöchentlichen Stationen sind Bad Gottleuba, Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Bad Schandau. Außerdem bietet die Sozialarbeiterin Hausbesuche an.

Die Reaktionen der ersten Monate: Die Leute scheinen auf diese Angebote gewartet zu haben. „Bereits in den ersten Tagen im September konnten wir zu den Themen Pflege, Wohnen im Alter, Antragstellung für Sozialleistungen und Umgang mit Schulden beraten“, sagt Danielle Pischtschan. Die drei Standorte sowie die Hausbesuche werden gut angenommen und haben sich bewährt. Das umgebaute Fahrzeug hat alles, was man dafür braucht und ist eine neutrale Zone. Dass Beratungsangebote zum Beispiel in Pirna mitunter nicht so angenommen werden, liegt nicht nur am Weg und der damit verbundenen Zeit sowie den Fahrtkosten, sondern auch an der Büro-Atmosphäre.

Bei den Themen gibt es drei Schwerpunkte. Da sind zunächst die Hilfsangebote bei Pflege und im Alter. Auch drohende Wohnungslosigkeit, Schulden und die Existenzsicherung werden immer wieder angesprochen. Schließlich kommen die Leute auch mit Fragen zu Behinderung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Vieles kann Danielle Pischtschan beantworten, weiß Rat aus ihrer Erfahrung. Bei den Themen, wo das nicht der Fall ist, wird auch an andere Fachberatungen verwiesen, zum Beispiel die Schuldnerberatung. Wichtig ist, dass diejenigen die Hilfe suchen, einen ersten Ansprechpartner haben und fachkundige Beratung erhalten, sagt die Sozialarbeiterin. Für Danielle Pischtschan ist jeder Tag eine spannende Herausforderung. Schließlich weiß sie nie, wer mit welchen Fragen vor ihr steht bzw. sitzt. Sie lässt sich auf ihr Gegenüber ein. Ganz nach dem Motto der Beratung: „Damit Leben menschlich bleibt.“ (SZ/sab)

Aktuelle Standorte: Bad Gottleuba (Parkplatz Edeka-Einkaufsmarkt) jeden Dienstag von 9 – 11 Uhr, Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Parkplatz diska-Einkaufsmarkt) jeden Donnerstag von 9 – 11 Uhr, Bad Schandau (Marktplatz) jeden Donnerstag von 14 – 16 Uhr, Kontakt:Telefon 0163 3938320

zur Startseite