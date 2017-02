Berater fürs Gründerzentrum? Um Ideen aus der Wissenschaft in der Wirtschaft besser zu nutzen, macht die Freitaler CDU einen Vorschlag.

Im Technilogie- und Gründerzentrum Freital könnte ein Transferassistent Unternehmen beraten. © Karl-Ludwig Oberthür

Wie lassen sich Ideen aus der Wissenschaft in der Wirtschaft nutzen? Bei dieser Frage helfen sogenannte Transferassistenten. Sie beraten Unternehmen, wie technologisches Wissen und Forschungsergebnisse in die gewerbliche Wirtschaft übertragen werden können. Auch für das Technologie- und Gründerzentrum wäre ein Transferassistent denkbar. Deshalb hat die CDU-Fraktion im Stadtrat jetzt einen Antrag an die Verwaltung gestellt. Diese soll prüfen, wie und zu welchen Konditionen ein Transferassistent für das Technologiezentrum hilfreich sein könnte. Hintergrund ist ein Förderprogramm der Sächsischen Aufbaubank. Sie unterstützt die Einstellung von Transferassistenten in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Bank fördert die Personalausgaben mit bis zu 60 000 Euro pro Beschäftigungsjahr und Person. Die Zuwendung beträgt für bis zu 48 Monate bis zu 50 Prozent der Ausgaben. (SZ/cb)

zur Startseite