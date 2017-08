Bequeme Schlafplätze im Waldhaus Im Abenteuercamp am Großteich gibt’s jetzt mehr Liegeflächen für müde Gäste. Die machen sich nicht nur für Sommercamps bezahlt.

Wetterkapriolen sorgen im Abenteuercamp Deutschbaselitz nicht mehr für Unruhe. Die neuen Schlafplätze sind nicht nur trocken, sondern auch bequem und äußerst praktisch. Sebastian Mikus (Foto) und Tino Pietrobelli haben sie gebaut. © Matthias Schumann

Intensivem Regen, wie er Donnerstag erst wieder zu erleben war, sehen die Betreiber des Deutschbaselitzer Abenteuercamps inzwischen gelassen entgegen. Selbst wenn alle Zelte durchweicht sind, können Sommercamps, Seminare mit Freiwilligendienstlern oder Projekttage von Schulklassen wie geplant über die Bühne gehen. Denn inzwischen gibt’s ausreichend trockene Schlafplätze. Bequem und äußerst praktisch sind sie obendrein. Schnelles Umquartieren bei Starkregen ist jetzt kein Problem mehr.

Gebaut wurden die Liegen in Eigenregie. Von Sebastian Mikus und Tino Pietrobelli. „Zunächst haben wir das Ganze konzipiert. Also geschaut, wie wir die Schlafplätze am effektivsten aufteilen“, erzählt Sebastian Mikus, Mitarbeiter des Bischofswerdaer Netzwerkes für Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem planten sie so, dass es Stauraum für Koffer und Taschen unter den Liegen gibt. Im Anschluss legten die zwei Männer los.

Anfertigung nach Maß

Bereits Anfang April war der neue Schlafboden fertig. Nur die Matratzen fehlten noch. Sie wurden erst in der zweiten Juliwoche geliefert. Die lange Wartezeit rührte aus der Tatsache, dass es sich um Maßanfertigungen handelte, erklärt Sebastian Mikus. Das lange Warten habe sich aber gelohnt. Die weichen, grünen Matten haben nicht nur Spezialmaße, sondern auch einen Bezug aus sogenanntem Leichtplanenstoff. Das mache das Schlafen auch angenehmer als auf den sonst üblichen Turnmatten.

Die Arbeit an den Liegen ging den Männern leicht von der Hand. Zum einen, weil sie oft und gern im Camp werkeln – ein Großteil der Ausstattung ist Eigenbau. Wie zum Beispiel auch das Fachwerkhaus, welches ebenfalls über einen Schlafboden verfügt. Zum anderen, weil man endlich mehr wetterunabhängige Übernachtungsmöglichkeiten anbieten wollte. Denn das Netzwerk kümmert sich nicht nur um Freiwilligendienste sowie klassische Jugendarbeitsprojekte und betreibt das Abenteuercamp am Großteich, sondern ist seit einigen Jahren auch in Sachen Aktivtourismus unterwegs. Unter der Dachmarke „aktiv-erlebnis-lausitz“ gibt es buchbare Touren – vorwiegend lausitztypische Offerten für Schulklassen, Familien, Gruppen, fitte Senioren oder Firmen.

Mix aus Bildung, Pädagogik und Erlebnis

Für Schulklassen haben die Bischofswerdaer unter anderem eine sozialpädagogische Tagesaktion für besseres Klassenklima im Programm. Es gibt auch Projekte zum Kennenlernen für neu zusammengesetzte Schulklassen, für Streitschlichter, zur Berufsorientierung oder auch Kompetenztraining für Schüler. Immer als Mix aus Bildung, Pädagogik und Erlebnis. Das Ganze soll ja auch Spaß machen. Die Kanu-Touren auf der Spree hingegen dürften auch für Firmen interessant sein. Damit lässt sich Teamgeist trainieren, Kommunikation oder auch Kooperationsverhalten verbessern. „Ganz nach Wunsch gestalten wir die Aktion eher team- oder spaßorientiert“, verrät Netzwerkchef Andreas Mikus.

Die Freiwilligendienstler durften in ihrem Abschlussseminar übrigens als Erste den neu eingerichteten Schlafboden testen. Obwohl es in der Woche nicht nur Regentage gab.

