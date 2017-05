Benziner oder Diesel? Der Döbelner Autofrühling überrascht nicht nur mit neuen Modellen. Auch der richtige Kraftstoff steht zu Debatte.

zurück Bild 1 von 3 weiter Familie Bunde informiert sich bei Verkaufsberaterin Jenny Pönisch über einen Diesel VW Passat. Dafür nutzten sie, wie viele andere Interessenten, den Autofrühling in Döbeln. © Dietmar Thomas Familie Bunde informiert sich bei Verkaufsberaterin Jenny Pönisch über einen Diesel VW Passat. Dafür nutzten sie, wie viele andere Interessenten, den Autofrühling in Döbeln.

Ricarda und Anja vom Westewitzer Fanfarenzug nehmen fürs Foto auf einem historischen Pontiac Platz.

Wer auf der Suche nach einem Neuwagen ist, hatte zum Autofrühling in der Döbelner Innenstadt viele Möglichkeiten, um sich zu informieren.

Gut drei Jahre ist es nun her, seit dem die Manipulation von Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen bekannt wurde. Der Diesel-Skandal ist noch heute in aller Munde, und noch lange kein abgeschlossenes Kapitel.

Doch welche Folgen hat die Affäre auf regionale Autohändler? „Man merkt nichts davon“, sagt Verkaufsberaterin Jenny Pönisch vom VW-Autohaus Döbeln. Zumindest, was das Kaufverhalten der Kunden angehe, habe sie keine Veränderung seit 2014 feststellen können. „Unsere Kunden fragen, ob sich der Dieselmotor noch lohnt. Und das tut er auf alle Fälle.“

Denn nicht nur die geringeren Kraftstoffkosten, so das Ergebnis einer ADAC-Studie, sprechen für dieselbetriebene Fahrzeuge anstelle von Benzinern: Die Emission von Schadstoffen sei ausgerechnet bei den als umweltfreundlich geltenden Benzin-Direkteinspritz-Motoren deutlich höher als bei vielen Diesel-Motoren.

„Schuld daran ist das Downsizing. Mit weniger Hubraum soll mehr Leistung erzielt und so der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Die Rechnung geht aber nicht auf, weil das eingespritzte Benzin nur unvollständig verbrannt werden kann. Dadurch werden deutlich mehr Schadstoffe nach draußen gepumpt“, so Pöhnisch.

Doch bekannterweise können sich Autokäufer nicht mehr nur zwischen Diesel und Benzin entscheiden. Familie Kührig zum Beispiel würde gerne ganz von diesen konventionellen Kraftstoffarten weggehen. Vater Axel Kührig sagt: „Vor allem wegen des Diesel-Skandals würden wir gerne ein Elektroauto fahren. Nicht in nächster Zeit, aber irgendwann werden wir bestimmt darauf umsteigen.“

Zurzeit sei jedoch weder die Technologie noch die benötigte Infrastruktur genügend ausgereift. „Die Ladezeiten sind zu lang, es gibt zu wenig Ladestationen — das Altbekannte eben. Man ist mit Elektroautos noch nicht flexibel genug“, so Kührig. Doch in einigen Jahren könne er es sich sehr gut vorstellen, dass den E-Autos der Durchbruch gelinge. „Sie sind definitiv im Kommen, aber das braucht seine Zeit.“

Das sieht auch Jenny Pöhnisch ähnlich. „Mittel- oder langfristig werden mit Sicherheit immer mehr E-Autos auf den Straßen zu finden sein“, so die Verkäuferin, „Aber eher langfristig.“ Trotzdem: Auch und vor allem in Zukunft wird es eine breite Vielfalt von Autos, Motoren und Kraftstoffen geben. Dessen ist sich Heidrun Herfter, Geschäftsführerin des Herfter Autohauses, sicher. „Für Langstreckenfahrer sind Elektroautos nichts, für Kurzstreckenfahrer bieten sie sich an. Der eine hat gerne ein großes Auto mit viel Hubraum und PS, der nächste bevorzugt einen kleinen Flitzer. So unterschiedlich die Kunden sind, so vielfältig muss das Angebot der Autohändler sein“, meint Herfter. Deshalb sei ihr der Döbelner Autofrühling jedes Jahr aufs Neue sehr wichtig. „Hier hat jedermann die Möglichkeit, sich einen Überblick über die regionalen Angebote zu verschaffen. Das ist gut für Kunden und Käufer gleichermaßen.“

Und sollte jemandem gar nichts passen, hatte er am Sonnabend sogar die Möglichkeit, einfach die Pferdebahn zu nehmen, die Saisoneröffnung feierte – und sicherlich niemandem schadet.

