Benno auf der Albrechtsburg Für die große Schau zu Leben und Wirken des ersten heiligen Sachsen kehren dessen Stab und Gewand zurück.

2017 gibt es in der Albrechtsburg eine Schau zu Bischof Benno. © Claudia Hübschmann

Im kommenden Jahr widmet sich eine großangelegte Ausstellung auf der Albrechtsburg Meißen erstmals dem ersten heiligen Sachsen, Benno von Meißen. Zwischen 12. Mai und 5. November kehren Krummstab und Mitra des früheren Meißner Bischofs deshalb an den Ort seines Wirkens zurück. Im Rahmen des Reformationsjubiläums soll die Sonderausstellung „Ein Schatz nicht von Gold. Benno von Meißen – Sachsens erster Heiliger“ Anlass sein, nach dem kulturellen Wert von Heiligen und ihrem Platz in der heutigen Gesellschaft zu fragen.

Die Ausstellung auf der Albrechtsburg Meißen spannt auf circa 400 Quadratmetern einen zeitlichen Bogen von über 1 000 Jahren Geschichte. In den Sonderausstellungsräumen können Besucher zahlreiche originale Leihgaben besichtigen. Darunter befinden sich einzigartige Kunstwerke, die größtenteils erstmals zusammengeführt und miteinander in Dialog gesetzt werden.

„Bis zur Eröffnung der Ausstellung im Mai 2017 hatte ein Team von Kunsthistorikern, Historikern und Museologen eineinhalb Jahre lang die Gelegenheit, Bekanntes und Unbekanntes über Benno von Meißen zu recherchieren und ausgewählte Exponate für die Sonderausstellung aufzubereiten“, erklärt Kuratorin Claudia Kunde.

Der frühere Bischof Benno von Meißen wird heute als Patron nicht nur des Bistums Dresden-Meißen, sondern auch Bayerns und der Stadt München verehrt. 1576 wurden Bennos Mitra, Hirtenstab und Kasel sowie seine Gebeine zusammen mit einer Echtheitsurkunde an Herzog Albrecht V. von Bayern übergeben. Der Münchener Dom Zu Unserer Lieben Frau stellt der Ausstellung neben dem Hirtenstab das Silberreliquiar Bennos zur Verfügung.

Darüber hinaus kehrt auch die seit dem Mittelalter als Benno-Relique verehrte Mitra aus der nach ihm benannten Kapelle in der Katholischen Hofkirche Dresden 2017 an die historische Wirkungsstätte des Bischofs zurück. Wie sein Hirtenstab wurde diese zunächst im Meißner Dom verehrt, bevor der Bischofshut in den Wirren der Reformation nach München gerettet und schließlich 1962 als Weihgeschenk des Erzbistums München und Freising nach Sachsen zurückkehrte.

Ursächlich für die Odyssee der Reliquien und Insignien Bennos zeigt sich auch eine 1524 veröffentlichte Flugschrift Martin Luthers, in welcher er den heiligen Bischof als Abgott und Teufel brandmarkte. Schon in seinen 95 Thesen wandte sich Luther gegen die damals geübte Form der Heiligenverehrung. Bennos Heiligsprechung wurde deshalb zum Gegenstand einer reichsweit geführten Kontroverse.

