Benjamin Wulschner wird seiner Favoritenrolle gerecht Beim Reitturnier in Baschütz kamen Aktive und Zuschauer voll auf ihre Kosten. Für die Gastgeber gab’s Lob vom Sieger.

Benjamin Wulschner mit einem seiner Pferde bei der Überquerung eines Hindernisses. © Carmen Schumann

Pferdesport. Erwartet wurden zum Baschützer Reitturnier 200 Reiter. Dass es dann bei bestem Sommerwetter sogar 250 wurden, denen rund 300 Pferdesport-Fans zusahen, zeugt vom gutem Ruf, den die Veranstaltung genießt. Stargast Benjamin Wulschner aus der Nähe von Rostock wurde nicht nur seiner Favoritenrolle gerecht, sondern sprach auch den Gastgebern von den Pferdesportvereinen Bautzen und Baschütz ein großes Lob aus. „Ich habe nicht erwartet, dass das Turnier in einer so hohen Qualität ablaufen wird“, sagte Wulschner.

Und er fügte hinzu, dass er gerne wiederkommen möchte. „Das ist eine Auszeichnung“, sagte Turnierleiter Martin Sämann. Benjamin Wulschner, Sohn des renommierten internationalen Springreiters Holger Wulschner, gewann bei der Springprüfung Klasse L am Sonnabend souverän sowohl den Preis der Firma Reifen Schön als auch den der Physiotherapie Mobilitas. Am Sonntag holte er sich dann auch bei der Zweisterneprüfung der Klasse S den von der Firma Hentschke Bau ausgelobten „Großen Preis von Bautzen“. Den zweiten Platz belegte hier Michael Kölz aus Moritzburg. Für die Oberlausitz holte hier Svenja Katharina Arndt vom RSV Rosenhof einen großen Erfolg. Die Görlitzer Reiterin gewann mit ihrem Pferd Lenzmond zudem die Championatswertung „Blick der Oberlausitz“. Dabei werden die Ergebnisse von drei Springprüfungen zusammengezogen. Ihre Schwester Imke Friederike Arndt holte sich bei der Springprüfung der Klasse L den Preis des Hotels Rote Schänke Pielitz.

Einen achtbaren siebenten Platz beim „Großen Preis von Bautzen“ belegte Cindy Reppe aus Zescha. Die Bautzenerin Laura Grundmann konnte sich beim A-Springen einen respektablen neunten Rang erkämpfen. Und auch die anderen einheimischen Reiter waren mit ihren Platzierungen zufrieden, auch wenn es nicht für Siegestrophäen reichte.

Das Baschützer Reitturnier bietet nicht nur hochklassigen Sport im Springreiten, sondern auch in der Dressur. Hier gab es sehr niveauvolle Prüfungen. Die „Intermediaire I“ gewann Sebastian Kriebitzsch vom PSV Wermsdorf mit der Klasse-Punktzahl von 797 Punkten auf seinem Pferd Dilaver H. Der RSV Rosenhof Görlitz hat mit Anna-Lena Frenzel eine Reiterin, die sehr vielseitig ist und nicht nur in der Dressur, sondern auch im Springen ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen vermag. Bei der Dressurprüfung um den Nürnberger Burgpokal der Junioren belegte sie einen sehr guten zweiten Platz.

Ein besonderer Anziehungspunkt besonders für das Publikum ist das Barrierespringen, das am Sonnabend vor dem großen Reiterball stattfand. 17 Sportler hatten sich dafür gemeldet. Dieser Wettkampf, bei dem die Höhe der Barrieren immer weiter nach oben geschraubt wird, gewann bei einer Höhe von 1,90 Metern Felix Wassenberg vom PSV Oberpörlitz.

Turnierleiter Martin Sämann zeigte sich am Sonntagabend sehr zufrieden mit dem Verlauf der Wettkämpfe. „Es ist nach wie vor ein regionales Turnier, an dem vor allem sächsische Reiter teilnehmen“, sagte er. Dennoch reisen dank des guten Rufes, den die Veranstaltung genießt, auch Reiter aus allen ostdeutschen und den angrenzenden Bundesländern mit ihren Pferden an. Die große Zahl an Prüfungen ermögliche es, dass Vertreter aller Leistungsklassen sich hier messen können.

