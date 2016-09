Benesch bleibt Bobbahn-Chef Der Geschäftsführer der Wintersport Altenberg GmbH wurde vom Kreistag im Amt bestätigt. Die Firna hatte zuletzt sogar ein Plus erwirtschaftet.

Matthias Benesch bleibt für die nächsten fünf Jahre im Amt. © Egbert Kamprath

Da zum Ende September der Vertrag des Geschäftsführers der Wintersport Altenberg GmbH (WiA) ausläuft, trafen sich bereits im Sommer die Aufsichtsräte. Ihre Empfehlung an die Gesellschafterversammlung fiel zugunsten von Matthias Benesch aus, der das Unternehmen bereits seit neun Jahren als Geschäftsführer leitet. Beim Kreistag am 26. September wurde Benesch nun offiziell für die nächsten fünf Jahre als alleiniger Geschäftsführer der WiA, an der der Landkreis mit 51 Prozent beteiligt ist, bestätigt. Benesch hat die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg in den neun Jahren mit Erfolg geführt, heißt es in einer Erklärung. Den Gesellschaftern seien durch seine Arbeit keine zusätzlichen Kosten entstanden. Im vergangenen Wirtschaftsjahr von September 2014 bis September 2015 konnte die WiA sogar ein Plus von 60 000 Euro erwirtschaften. (mga)

