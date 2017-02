Benefizturnier für toten Nieskyer Im März findet in Niesky ein besonderer Fußballabend statt. Freunde gedenken dann dem in Görlitz getöten 24-Jährigen.

Die Kerzen von der Trauerveranstaltung um Philipp W. haben bei Ironsports ein neues Zuhause gefunden. © André Schulze

Der Tod von Philipp W. ist für viele Nieskyer ein schwerer Schicksalsschlag gewesen. Freunde des Toten wollen nun mit einem Benefizturnier an ihn erinnern. „Phil hat uns durch seine Hilfsbereitschaft viel gegeben und nun wollen wir einen kleinen Teil zurückgeben“, schreiben sie in der Einladung zu der Veranstaltung. Das Turnier soll am 10. März in der Nieskyer Bahnhofshalle mit zehn Mannschaften stattfinden. Freunde des Getöteten sind aufgerufen, sich anzumelden, auch wenn sie keine Fußballer sind. Spaß und Lebensfreude stünden im Mittelpunkt des Turniers. So soll es neben einer Spendenbox auch ein Buch geben, in dem jeder seine schönste Erinnerung mit Philipp teilen kann. Der komplette Erlös der Getränke und Startgebühren sowie die Spenden sollen neben dem Buch Philipps Familie zugutekommen.

Angehörige des Opfers haben die Zeitung außerdem darauf hingewiesen, dass es sich bei der festgenommenen 24-jährigen Tatverdächtigen aus Görlitz nicht um eine ehemalige Freundin Philipps, sondern lediglich eine Bekannte handelt. Die Staatsanwaltschaft Görlitz wirft ihr und einem 33-Jährigen vor, den Nieskyer getötet zu haben, um in Besitz seiner Geldkarte und seines Wagens zu gelangen. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen und in Philipps Heimatstadt Niesky für große Betroffenheit gesorgt. Als sich die Nachricht seines Todes via Facebook verbreitete, haben Freunde bereits am vergangenen Dienstag spontan eine Gedenkfeier auf dem Zinzendorfplatz organisiert. Rund 350 Menschen sind dem Aufruf damals gefolgt.

Namentliche Anmeldungen für das Benefizturnier sind möglich unter: benefizturnier.niesky(at)web.de

