Benefizspiel für neuen Kunstrasen Auf dem Arnsdorfer Fußballplatz kicken am Sonnabend die Männer, die sonst Sachsens Politik bestimmen.

Normalerweise sitzen sie im Dresdner Landtag, treffen hinter verschlossenen Türen wichtige Entscheidungen für den Freistaat und seine Einwohner. Doch an diesem Sonnabend, dem 22. April, legen Sachsens Politiker ihre Krawatte beiseite und holen dafür ihre Fußballschuhe und Trikots aus dem Schrank. Denn an diesem Tag spielt die Mannschaft des FC Landtages gegen die Alten Herren des Arnsdorfer Fußballclubs. Die Veranstaltung dient einem guten Zweck, denn es handelt sich dabei um ein Benefizspiel, das die Arnsdorfer gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Aloysius Mikwauschk organisiert haben. Ziel der Aktion: So viel Geld wie möglich für den neuen Kunstrasen der Arnsdorfer Fußballer sammeln. Denn mit seinen 20 Jahren hat dieser seine Lebensdauer schon längst überschritten, ein Neuer ist überfällig. Doch der kostet stolze 275 000 Euro. Die Summe soll unter anderem über Fördermittel, einen Zuschuss der Gemeinde Arnsdorf sowie über Spenden zusammengekratzt werden. Und auch das Benefizspiel soll einen Beitrag dazu leisten. Dabei steht der komplette Tag im Zeichen des Fußballs, denn 13 Uhr spielt Zuhause die zweite Männermannschaft aus Arnsdorf gegen die Kicker des TSV Pulsnitz. 15 Uhr läuft dann die erste Herrenmannschaft des Arnsdorfer Vereins auf und will gegen die Männer vom SV Sankt Marienstern einen Sieg einfahren. Anschließend ist dann Anpfiff für das Benefizspiel der Alten Herren gegen die Vertreter des Landtages. Die Kicker der kleinen Gemeinde hoffen auf zahlreiche Besucher, die mit einem Bier oder einer Bratwurst einen Beitrag für die Vereinskasse leisten. Der Platz der Kicker ist direkt neben der Grundschule an der Stolpener Straße zu finden. Übrigens: Das Team des FC Landtag hat sich bereits 1995 gegründet und hat 48 Mitglieder. Diese sind unter anderem Abgeordnete aller Fraktionen sowie Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und der Staatsregierung. Die Mannschaft spielt im Jahr zwischen acht und zehn Turniere, die einem gemeinnützigen Zweck dienen.

Wer die Arnsdorfer Kicker bei der Finanzierung ihres neuen Kunstrasens außerhalb des Benefizspiels unterstützen möchte, kann dem Verein auch eine Spende überweisen. Bisher sind 10 760 Euro auf dem Konto der Fußballer eingegangen.

