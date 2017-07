Benefizspiel für getöteten Fußballer Zwei Vereine, für die ein 35-jähriger Gröditzer vor seinem Unfalltod aktiv war, ehren sein Andenken mit einer Partie.

Gedenken an Stefan S. nahe der Unfallstelle bei Nieska. © Eric Weser

Kicken für den guten Zweck: Die Fußballvereine aus Gröditz und dem brandenburgischen Hohenleipisch veranstalten nächsten Freitag ein Benefizspiel zugunsten ihres ehemaligen Mitspielers Stefan S.* Der 35-jährige Gröditzer war am 3. Juli bei einem schweren Verkehrsunfall nahe dem Gröditzer Ortsteil Nieska gestorben. Bei dem Unfall war auch ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Die Einnahmen aus dem Benefizspiel sollen in vollem Umfang den Hinterbliebenen von Stefan S. zugute kommen, heißt es in der Ankündigung für das Spiel, das die Mannschaften in Hohenleipisch austragen wollen.

Neben dem Benefizspiel veranstalten Freunde und Kollegen von Stefan S. Anfang September zudem eine Solidaritätsparty in Gröditz für seine Familie.

Derzeit lässt die Dresdner Staatsanwaltschaft ein Gutachten erstellen, das den Hergang des tödlichen Unfalls vom 3. Juli klären soll. Bis dieses vorliegt, dürften noch mehrere Wochen vergehen. Zeugen des Unfallgeschehens gibt es nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler keine, ein entsprechender Aufruf blieb erfolglos. (SZ)

Links zum Thema Drama am Dorfeingang

Das Benefizspiel findet am Freitag, 4. August, ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Hohenleipisch statt.

* Name ist der Redaktion bekannt.

zur Startseite