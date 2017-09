Benefizlauf für neues Spielgerät Die Stadt bewegt sich – und das wieder mit einer großen Teilnehmerzahl.

Josefine Galler aus Steinigtwolmsdorf findet den Lauf gut, weil es Geld für einen guten Zweck gibt. © Rocci Klein

Punkt 9.30 Uhr nimmt Schiebocks Oberbürgermeister Holm Große die Waffe in die Hand, der Knall des Startschusses ertönt, über 100 Läufer machen sich bereits am Morgen auf den Weg. Es geht 500 Meter durch den Lutherpark, die Johann-Sebastian-Bach-Straße hinauf und über das Hofgelände der St. Benno Pfarrei wieder in Richtung Start-Ziel-Bogen. Runde für Runde sammeln die Läufer damit Geld, zwei Runden entsprechen einem Euro. Dieses Geld spendet die Kreissparkasse Bautzen für einen guten Zweck, maximal 1500 Euro.

Erlaufen wurde dieses Geld für ein neues Spielgerät, das die Kindertagesstätte Märchenland anschaffen will. „Der nun schon 26. Lauf bot wieder eine tolle Atmosphäre, alle im Organisationsteam sind sehr zufrieden,“ sagt Frank Mrosowski, Vorsitzender des TV 1848, einer der Organisatoren. In den zwei Stunden wurden insgesamt 4 066 Runden erlaufen, 362 Läufer gingen an den Start. „Es kann nicht immer Rekorde geben“, fügte Mrosowski hinzu. Denn wenn man bedenkt, dass die Wetterprognosen nicht gerade für den Lauf sprachen und der Tag der Sachsen unweit entfernt stattfand, waren die Teilnehmerzahlen immer noch sehr hoch.

Gute Gründe

Teilgenommen haben unter anderem auch Josefine Galler und Uwe Nitschke. Die 18-Jährige aus Steinigtwolmsdorf spielte bis vor Kurzem noch für die Mädels des Bischofswerdaer FV 08 Fußball, nun hält sie sich mit solchen Läufen fit. „Ich laufe gern mit, es ist schließlich für einen guten Zweck,“ so Josefine Galler. Auch Uwe Nitschke hatte einige gute Gründe für seine Teilnahme: „Es ist gut für die Gesundheit, ich treibe gern Sport, und es ist eine klasse Aktion für die Kinder,“ so der 27-Jährige aus Bischofswerda.

Bis 11.30 Uhr liefen Jung und Alt für das Märchenland. Zwischendurch wurde immer kräftig getrunken. „Das ist wichtig bei solchen Läufen,“ sagt Frank Mrosowski. Für die Kinder gab es eine große Hüpfburg, ein Glücksrad und viele tolle Gewinne. Zum neunten Mal in Folge organisierten nun schon der TV 1848, die Krankenkasse IKK classic, die Kreissparkasse Bautzen sowie die Stadtverwaltung Bischofswerda gemeinsam diesen Lauf, zum neunten Mal in Folge ein voller Erfolg. Auch im kommenden Jahr hoffen die Organisatoren auf eine große Teilnehmerzahl, eventuell purzelt ja dann auch wieder ein neuer Runden- und Teilnehmerrekord.

