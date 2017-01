Benefizkonzert zugunsten des Kinderheims

Coswig. Am 6. Februar lädt der Verein Partnerschaft mit Osteuropa in das evangelische Gemeindezentrum Coswig zum Benefizkonzert ein. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm, gestaltet von Katrin Pehla-Döring und ihren Gesangsschülerinnen. Außerdem musizieren Maria Rühle, Hanna Hartig, Annegret Reich sowie Schüler der Musikschule Coswig.

Der Coswiger Verein unterhält seit Jahren Kontakt zum Internat und Kinderheim Krakovets in der Westukraine. „Das mit sehr wenigen Mitteln sehr liebevoll gestaltete Zuhause von 60 elternlosen Kindern ist vom Verfall gezeichnet. Vom Dach aus in alle Räume eindringende Nässe bedroht diese einzige Zufluchtsstätte der Kinder“, erklärt Vereinschef Michael Müller.

Im vergangenen Jahr hat der Verein beschlossen, den Neuaufbau des Dachstuhls samt Drempel und Eindeckung zu finanzieren und gemeinsam mit dem Heim zu veranlassen. Der Spendenerlös aus diesem Konzert soll also dem Projekt in vollem Umfang zugute kommen. Im April soll der Auftrag vor Ort ausgelöst werden. Dafür werden 30 000 Euro benötigt. 23 000 Euro an Spenden sind 2016 bereits eingegangen.

Alle Musikfreunde und alle interessierten Bürger sind zum Konzert eingeladen. Es beginnt um 16 Uhr. (SZ/pz)

zur Startseite