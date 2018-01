Benefizkonzert ist großer Erfolg Das Glückauf-Gymnasium Dipps hat eine enorme Spendensumme eingespielt. Die wird jetzt durch zwei geteilt.

Das Einfamilienhaus in Hänichen ist in der Neujahrsnacht total ausgebrannt. Die fünfköpfige Familie entkam den Flammen nur knapp. Eine der Töchter besucht das Glückauf-Gymnasium und erhält eine Hälfte der Spendengelder. © Andreas Weihs

Dippoldiswalde/Bannewitz. Das Benefizkonzert des Glückauf-Gymnasiums Dippoldiswalde am Freitag hat eine Spendensumme von über 6 000 Euro eingebracht, informierte Schulleiter Volker Hegewald. „Das Konzert hat unsere Erwartungen deutlich übererfüllt“, sagt er. Sowohl die Spendensumme als auch der Ablauf des Konzerts waren besser, als man es angesichts der kurzen Vorbereitungszeit erwarten konnte. Ein Teil der Spenden war schon vor Konzertbeginn in der Schule abgegeben worden von Schülern oder Eltern, die an dem musikalischen Abend nicht teilnehmen konnten. Bei dem Benefizkonzert sind Schüler und Eltern des Glückauf-Gymnasiums aufgetreten, aber auch Ensemblemitglieder der Elbland Philharmonie.

Die Spendensumme wird jetzt aufgeteilt. Die eine Hälfte erhält die Familie, deren Haus in Hänichen in der Nacht zu Neujahr völlig abgebrannt ist. Eine Tochter der Familie besucht das Gymnasium in Dippoldiswalde. Die andere Hälfte erhält eine ehemalige Schülerin des Gymnasiums, die an Krebs erkrankt ist und deswegen die Schule verlassen musste. Ihr sollen die Spendengelder helfen, die Therapiekosten zu tragen.

Am Donnerstag wird jetzt eine Delegation des Glückauf-Gymnasiums zum Neujahrsempfang nach Bannewitz fahren und dort der Familie ihren Anteil an der Spendensumme offiziell übergeben. Volker Hegewald, Elternsprecherin Anja Lewik und Schülersprecher Josua Krügel übernehmen diese Aufgabe. Die Spendenübergabe an die ehemalige Mitschülerin wird im privaten Rahmen erfolgen. „Einzelheiten werden wir noch festlegen“, sagte der Schulleiter. (SZ/fh)

