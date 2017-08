Benefizkonzert für Brandopfer Die Rammenauer stehen zusammen. Mit Musik wollen sie der Familie helfen, deren Wohnhaus bei einem Feuer großen Schaden nahm.

Peter Thoms nach dem Brand auf seinem Grundstück in Rammenau. Vor einer reichlichen Woche brannten zwei Autos, Carport und Scheune nieder. Nun wollen Leute aus dem Ort mit einem Benefizkonzert helfen. © Steffen Unger

Ein Herz für die Nachbarn zeigt Rammenau: Wenige Tage nach dem Brand bei Familie Thoms an der Waldscheibe stecken sie mittendrin in den Vorbereitungen für ein Benefizkonzert am 3. September. Geplant ist, dass der Gemischte Chor sowie der Posaunenchor von Rammenau musizieren und die Kindertagesstätte mit einem kleinen Programm dabei ist. Gut eine Stunde soll musiziert werden, denkt Harald Willenberg, der Vorsitzende vom Chor, bei dem die Fäden für die Organisation zusammenlaufen und der die Idee hatte.

Viele fragen in diesen Tagen, wie sie dem Rentnerehepaar Barbara und Peter Thoms helfen können, die durch das Feuer in der Nacht zum 14. August großen Schaden an ihrem Wohnhaus, aber auch zwei Autos und ihre Scheune mit Werkstatt verloren haben. Harald Willenberg hatte von der Hilfsbereitschaft gehört und dachte sich: „Am einfachsten ist es doch im Moment, wenn wir ein Benefizkonzert veranstalten, viele Leute kommen und dort spenden, was sie denken“, sagt er. Sämtliche Einnahmen aus der Veranstaltung sollen den Thomsens zugute kommen. Harald Willenberg hat sich vorgenommen, etwas zu basteln, womit vor Ort das Geld gesammelt und sicher aufbewahrt werden kann. Symbolträchtig könnte es ein Haus sein. So groß, dass alle, die es möchten, ihren Spendenbeitrag mit einer Karte einwerfen können, auf die sie ein paar Worte an Familie Thoms richten. Als sich die Idee mit dem Konzert im Dorf herumsprach, kam sie sofort gut an. Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski und Pfarrer Tobias Schwarzenberg gehören zu den Unterstützern.

Die Ursache für den Brand ist derweil noch ungeklärt. Wie die Polizeidirektion mitteilt, wird zum Verdacht der schweren Brandstiftung ermittelt. „Wenn man sich vorstellt, dass das Feuer auch gelegt worden sein könnte, frage ich mich: Was sind das für Menschen, die so etwas tun?“ Familie Thoms kämpft weiter mit den Folgen. Sie räumt im Haus auf und muss sich viele Gedanken darüber machen, wie sie die nötigen Sanierungen bezahlen soll.

Benefizkonzert am 3.9., 15 Uhr Kirche Rammenau

