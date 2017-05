Benefiz-Konzert am Schiller-Gymnasium Die Schüler sammeln Geld für andere Kinder, die dringend Hilfe nötig haben, um das Leben lebenswerter zu machen.

Tu Gutes und sprich darüber: Die Schüler des Pirnaer Schiller-Gymnasiums veranstalten am 31. Mai ein Benefizkonzert in der Aula der Schule. „Dabei geht es uns vor allem darum, andere Kinder zu unterstützen“, sagt Schülersprecherin Daniela Brathe. Die Gymnasiasten sammeln schon seit geraumer Zeit Geld für „Neles Traum“. Nele, ein Mädchen, das viel zu früh auf die Welt kam, leidet an verschiedenen Krankheiten. Mit einer Delfintherapie beispielsweise könnte Nele enorme Fortschritte erzielen, um sich weiterzuentwickeln. „Da diese sehr teuer ist, möchten wir mit dem Benefizkonzert der Familie finanziell helfen, damit Nele sich die Therapie leisten kann“, sagt die Schülersprecherin. Darüber hinaus liegt den Schülern ein Projekt am Herzen, das sie auch selbst betrifft. Am Schiller-Gymnasium gibt es einen Jungen, der an Autismus leidet. Nach Aussage von Daniela Brathe sei es für ihn oft sehr schwierig, am Unterricht teilzunehmen, weil dies eine Menge Konzentration erfordere. Je öfter er aber regelmäßig im Unterricht sitzt, desto größer sind auch seine Entwicklungsfortschritte. Er benötigt allerdings stets eine Begleitperson, die bezahlt werden muss. Auch der Hin- und Rückweg zur Schule sei für den Jungen sehr kostenaufwendig. Auch für ihn wollen seine Mitschüler Geld sammeln.

Die Benefizkonzert-Organisatoren bieten im Vorfeld des Konzertes in der Schule Karten im Vorverkauf an, die Tickets kosten jeweils zwei Euro. An der Abendkasse vor dem Konzert am 31. Mai sind sie dann einen Euro teurer. Das Konzert beginnt 18 Uhr, eingelassen wird ab 17.30 Uhr. Laut Daniela Brathe wird es nach dem Hörgenuss noch ein Catering mit einigen Leckereien geben.

