Benefiz-Golfturnier erspielt 9 000 Euro Beim traditionellen Benefiz-Golfturnier zweier Kanzleien wurde jede Menge Geld erspielt. Das kommt sozialen Initiativen zugute.

© Symbolbild:Thorsten Eckert

Es hat den gut 100 angetretenen Golfern im Golfclub Dresden Elbflorenz in Possendorf trotz Regenwetters nicht nur Spaß gemacht – beim traditionellen Benefiz-Golfturnier der zwei Dresdner Kanzleien der PKL-KMK-Unternehmensgruppe am vergangenen Wochenende kamen mit 9 000 Euro auch eine stolze Benefizsumme bei Golf und Tombola zusammen. Das Geld wird wieder in voller Höhe an verschiedene soziale Initiativen in der Region weitergegeben.

Über je 1 500 Euro können sich nun sechs Projekte freuen: der Lebenshilfe-Verein Pirna-Sebnitz-Freital, die Cheerleader der Pirnaer Gruppe Arrows, der Kinder- und Jugendbauernhof in Dresden-Nickern, der Patientenzirkus Zapp-Zarap am Dresdner Uniklinikum, der Deutsche Kinderhospizverein in Dresden und der Chemnitzer Verein „Tellerlein deck dich“. (SZ/wer)

