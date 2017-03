Benebelt ins Gleisbett gefahren

Züge besprüht Laußnitz. Am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte in Laußnitz an der Dresdener Straße zwei abgestellte Züge der Städtebahn großflächig mit Graffiti besprüht. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen.

Schwerer Unfall nach Reifenplatzer Bautzen. Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag auf der A4 zwischen Bautzen-Ost und Weißenberg: Infolge eines Reifenplatzers kam kurz vor 16 Uhr ein Citroen C2 ins Schleudern. Der Kleinwagen krachte in die Mittelleitplanke, überschlug sich und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 52 Jahre alten Fahrer in eine Klinik. Der Schaden wird auf etwa 11000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Zur Unfallaufnahme und Bergung blieb die Richtungsfahrbahn nach Görlitz für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Elektro-Fahrrad gestohlen Kamenz. Kriminelle stahlen in der Nacht zum Sonntag in Kamenz ein elektrisch unterstütztes Mountainbike der Marke Haibike gestohlen. Das neuwertige Zweirad im Wert von etwa 2400 stand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Breiten Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem E-Bike wird gefahndet.

Aufkleber geklebt Bautzen. Offenbar in der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in Bautzen im Umfeld der Asylbewerberunterkunft im Ortsteil Burk zahlreiche Aufkleber der rechten Szene geklebt sowie an Laternen Hakenkreuze geschmiert. Die festgestellten Aufkleber wurden seit geraumer Zeit über eine Szeneplattform im Internet vertrieben. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Golf-Fahrer unter Alkohol Bernsdorf. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag in Bernsdorf überprüften Polizisten gegen 8.45 Uhr den Fahrer eines VW Golf. Bei dem 35-Jährigen zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet 1,38 Promille an. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Motorradfahrer verletzt Bautzen. Auf der B 156 im Ortsteil Burk ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer verunglückt. Beim Abbiegen nach links in die Burker Straße beachtete er offenbar zu spät einen entgegenkommenden Volvo zu spät. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der 63-jährige Zweiradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Seine Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde mit insgesamt 12000 Euro angegeben.