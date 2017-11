Benachbarter Einsatz für die Geburtenstation Neustädter und Sebnitzer machen sich für den Erhalt der Station in Bischofswerda stark. Mit unterschiedlichen Mitteln.

Peter Mühle überreichte am Freitag die Unterschriften aus Neustadt an Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große, Ulrich Käppler und Steffen Thiele vom Wirtschaftsförderverein Bischofswerda (v.l.). © privat

Die Schließung der Baby-Station im benachbarten Krankenhaus in Bischofswerda schlägt seit Tagen Wellen. Nicht nur in Bischofswerda wird darüber diskutiert, sondern auch in Neustadt und Sebnitz. Denn gerade von hier haben seit Jahren Schwangere die Möglichkeit genutzt, in der Geburtenstation von Bischofswerda zu entbinden. Vor allem auch, nachdem diese Abteilung in der Sächsischen Schweiz Klinik in Sebnitz geschlossen wurde. In Neustadt wurden deshalb in den vergangenen anderthalb Wochen Unterschriften gesammelt. In rund 15 Einrichtungen, darunter Arztpraxen, Apotheken und Kindergärten, lagen die entsprechenden Listen aus. Am Freitag übergab Bürgermeister Peter Mühle (NfN) die Namen an Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große. Insgesamt 1 149 Neustädter gaben ihren Namen für den Erhalt der Geburtenstation. „Ohne diese müssten werdende Mütter aus Neustadt mehr als 30 Kilometer zur Entbindung fahren. Das kann in manchen Fällen knapp werden“, so das Stadtoberhaupt.

Auch in Sebnitz ist man unzufrieden mit den Schließungsplänen. Auf Betreiben der CDU-Fraktion im Sebnitzer Stadtrat haben die Abgeordneten einen Brief an den Bautzener Landrat und den Geschäftsführer der Oberlausitzer Klinik verfasst. CDU-Fraktionsvorsitzender Ernst-Udo Radke verwies darauf, dass man eigentlich mit der Schließung in Sebnitz den Standort in Bischofswerda habe stärken wollen. „Die geplante Schließung der Geburtenstation halten wir, gerade vor dem Hintergrund der Stärkung des ländlichen Raumes für falsch“, zitierte er aus dem Brief. Wenn man weiter Stück für Stück die Infrastruktur, ob in sozialen, gesundheitlichen oder anderen Bereichen abwickele, sende man ein fatales Signal kontra den ländlichen Raum aus. Eine Geburtenstation in zumutbarer Entfernung sei mehr als nur ein Standortfaktor, um junge Familien in der Region zu halten beziehungsweise, um attraktiv für junge Familien beim Zuzug zu werden.

Wird die Abteilung tatsächlich geschlossen, stehen werdenden Müttern die Geburtsstationen in den Krankenhäusern Pirna, Bautzen beziehungsweise Dresden zur Verfügung. In dem Brief fordert der Stadtrat von Sebnitz den Landrat wie auch den Klinikgeschäftsführer auf, mit den betroffenen Kommunen im Einzugsgebiet des Krankenhauses von Bischofswerda ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen, die zum Erhalt der Geburtenstation führen. Auch Neustadts Bürgermeister Peter Mühle plädiert dafür, dass sich Politik und Landkreis Bautzen für den Erhalt stark machen.

Darüber hinaus wurde in Sebnitz angeregt, ähnlich wie in Neustadt Unterschriftenlisten auszulegen. Diese gibt es aber noch nicht. Die Oberlausitz-Kliniken wollen die Frauenklinik in Bischofswerda im nächsten Frühjahr schließen und begründeten den Schritt unter anderem mit Personalmangel (SZ berichtete). Die Klinikleitung will daher die vorhandenen Kräfte in der Frauenklinik in Bautzen bündeln. „Wir haben einfach nicht genug Ärzte, um auf Dauer beide Standorte aufrecht zu erhalten“, erklärt Klinikchef Reiner E. Rogowski. Das Problem werde sich in Zukunft sogar noch verschärfen, auch durch fehlende Hebammen. Für ihn ist deshalb die Schließung ab Januar 2018 unumgänglich.

zur Startseite