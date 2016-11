Bemme Deluxe im Stullenbüro Mit ausgefallenen Kreationen hat es Luisa Dlugay in ein Berliner Kochbuch geschafft. Das wird nun in der Neustadt vorgestellt.

Luisa Dlugay hat vor einem Jahr ihr Stullenbüro in der Görlitzer Straße eröffnet. Bei der jungen Frau gibt es handgemachte Aufstriche aufs Brot. © Sven Ellger

Mut zahlt sich aus. Und um im Land der Bemme ein Stullenbüro zu eröffnen, braucht man reichlich Mut. Luisa Dlugay wurde dafür mit dem Titel Vegan-Queen belohnt. Der wurde ihr von der Berliner Autorin Sophia Hoffmann verliehen. In ihrem neuen Kochbuch kürte sie noch neun weitere Gastro-Gründerinnen. Nun besucht sie ihre Königinnen zu einer Dinner-Reihe und Buchpräsentation.

Am 17. November können die Dresdner in der Görlitzer Straße entdecken, was die Stulle so alles kann. Denn zu der Präsentation des Kochbuchs bekommen die Gäste des Stullenbüros ein Fünf-Gänge-Menü rund ums Brot vorgesetzt – natürlich alles vegan.

Statt Wurst und Käse landen ausgefallene, selbst gemachte Aufstriche, wie Erdnuss-Rosmarin-Rote-Beete-Pesto, Balsamico-Linsen-Creme oder Thymian-Pilz-Schmalz auf der Bemme – pardon: Stulle. Auch einen Stullenburger mit zerpflückten Pilzen, lila Krautsalat und lila Pommes wird es geben.

Dazu wird Hoffmann von ihrem neuen Buch berichten. Damit will die Berliner Köchin mehr Frauen Mut machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. „Die professionelle Gastronomie ist immer noch sehr männlich dominiert“, sagt sie. „Ich will mehr Köchinnen, mehr Chefinnen sehen. Ich will, dass Frauen ihre Messer wetzen und sich trauen, ihr eigenes Ding zu machen.“

