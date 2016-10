Belvedere-Mauer beschmiert Auf mehreren Quadratmetern haben Sprayer auf der Stützwand an der Bergstraße ihre Spuren hinterlassen. Schön ist das nicht.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung müssen sich einmal mehr mit beschmierten Wänden beschäftigen. Diesmal haben sich die Täter eine Bruchsteinwand unterhalb des früheren Hotels „Belvedere“ ausgesucht. Das „Wandbild“ ist mehr als mannsgroß, etwa genauso breit und auch nicht in dezenten Farben gehalten, sondern leuchtet in Rot und Schwarz. Ob diese „Gestaltung“ übertüncht werden kann, wie in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet passiert, ist ungewiss.

„Vorerst werden wir die Ermittlung und die Spurensicherung abwarten“, teilt Bauamtsleiter Thomas Schröder mit. Die Kommune habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Können die Täter nicht ermittelt werden, muss die Verwaltung die professionelle Beseitigung der Schmiererei – wahrscheinlich mittels Sandstrahlverfahren – in Auftrag geben. Häufiger besprüht worden ist in der Vergangenheit die Balustrade auf dem Markt, aber auch die neue Mauerkrone in der Bergstraßen-Haarnadelkurve blieb davon nicht verschont. Am Bahnhofsgebäude und anderen Gebäuden sind solche Schmierereien ebenfalls zu finden.

