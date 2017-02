Handball Belohnung bleibt aus In der Handball-Verbandsliga verlieren die Frauen des HSV Weinböhla zu Hause gegen den VfL Waldheim mit 26:28 (12:14).

Marie-Luise Burkhardt wirft den Ball auf das Tor der Waldheimerinnen. Ihre sieben Treffer reichten aber nicht, um die Weinböhlaer Heimniederlage zu verhindern. © Rostig

Erneut konnten sich die Frauen des HSV Weinböhla für ihre Mühen nicht belohnen. Gegen den VfL Waldheim 54 verloren die HSV-Damen trotz einer engagierten Leistung mit 26:28 (12:14). Beim Hinspiel waren die Weinböhlaerinnen noch mit 18:36 unter die Räder gekommen.

Aufgrund zahlreicher Verletzungen rückten drei Spielerinnen aus der B-Jugend auf. Der HSV legte ein 3:2 vor, anschließend übernahmen die Gäste die Szenerie. Die Gastgeberinnen blieben dran (12:12), kassierten allerdings in den sechzig Sekunden vor dem Seitenwechsel noch zwei leichte Gegentore zum 12:14-Pausenstand.

Diese Phase vor und nach dem Seitenwechsel könnte das Zünglein an der Waage gewesen sein. Die Gäste bauten ihren Vorsprung auf vier Tore aus (20:16/36.). Im Vergleich zu einigen anderen Spielen in der Vergangenheit ergab sich der HSV diesmal aber nicht seinem Schicksal, sondern war trotz Fehlwürfen und einigen Fang- und Abspielfehlern ein nahezu ebenbürtiger Kontrahent. Am Ende blieb die Überraschung aus, obwohl die Weinböhlaerinnen noch einmal auf zwei Tore Rückstand verkürzen konnten. Bernd Berthold bestätigte seinen Damen nach dem Spiel eine Leistungssteigerung, „allerdings diesmal noch ohne Erfolg“. Und der Trainer ergänzte: „Wir haben sozusagen gegen einen ehemaligen Sachsenligisten gespielt, der uns im Hinspiel richtig auseinandergenommen hat. Wir sollten das Gute und Erfolgreiche aus diesem Spiel mitnehmen. Gelingt uns das, sollten wir endlich auch wieder Siege feiern können.“ Zufrieden war Berthold mit der Leistung der jungen Spielerinnen: „Sowohl Henriette als auch Denise haben heute erste Akzente setzen können. Henriette gelang sogar zwei Minuten nach ihrer Einwechslung gleich ein Tor.“

Nächste Woche soll nun der Befreiungsschlag gelingen: Am Sonntag-Nachmittag werden die HSV-Frauen vom TSV Dresden im Stadtteil Striesen erwartet.

Weinböhla: Anja Rostig, Susann Bäckert und Jule Landrock im Tor; Theresa Grüssel (4), Gina Hübner, Henriette Kinzelmann (1), Sophie Voigtländer, Denise Hoffmann, Theresa Mögel (2/2), Marie-Luise Burkhardt (7), Yvonne Fahnert, Lisa Kaufmann (5), Franziska Klug (7/4).

