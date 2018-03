Handball Belohntes Aufbegehren Nachdem die Neudorf/Döbelner lange zurücklagen, erkämpfen sie am Ende noch einen Punkt.

War nicht so stark wie den vergangenen beiden Spielen, aber erzielte dennoch vier Treffer: HSG-Akteur Tobias Rudolph. © Dietmar Thomas

Döbeln. In einem hartumkämpften, hochklassigen, aber nie unfairen Spiel trennten sich in der Sachsenliga der Männer die HSG Neudorf/Döbeln und der LHV Hoyerswerda mit einem 25:25-Unentschieden.

In einer von starken Torhüterleistungen geprägten ersten Halbzeit liefen die Gastgeber stets einem Rückstand hinterher. Kurz vor der Pause gelang ihnen bei 10:10 zwar der Ausgleich, doch zur Pause hatten die Lausitzer mit 13:11 die Nase dennoch vorn. Den 350 Zuschauern bot sich auch in den zweiten 30 Minuten das gleiche Bild. Als die Gastgeber beim 17:17 einen Drei-Tore-Rückstand egalisiert hatten, schien das Spiel zu kippen. Doch wieder zogen die spielstarken Gäste davon und schienen spätestens beim 21:24 in der 55. Minute auf der Siegerstraße. Mit einer kämpferischen Energieleistung schafften es die Neudorf/Döbelner aber nochmals, zum 25:25 auszugleichen. In Ballbesitz hatten sie in der Schlussminute sogar die Chance zum Siegtreffer, doch letztendlich wurde diese vergeben und so blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden. Dabei verhinderten drei verworfene Siebenmeter ein besseres Ergebnis. „Drei Minuten vor Schluss habe ich nicht mehr dran geglaubt, und dann kann niemand sagen, wie es passiert ist“, sagte nervlich fertiger HSG-Trainer Thomas Schneider und fügte an: „So macht Handball Spaß. Am Ende ein Unentschieden, alles hat gepasst, alles ist gut. “ (DA/dwe)

