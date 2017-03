Bellmann feiert seinen 70. nach Der mit seiner Frau Dorit Gäbler in Friedewald wohnende Promi Karl-Heinz Bellmann hat zu seinem 70. Geburtstag eine eigene Talkshow bekommen.

Schlagersänger Bernhard Brink (64), Promi-Wirt Karl-Heinz Bellmann (70), Jazzsängerin Uschi Brüning (70) und Dorit Gäbler (74) (v.l.n.r.) feierten mit Gästen Bellmanns Geburtstag im „Dresden 1900“ nach. © Andreas Weihs

Wenn das kein schönes Geburtstagsgeschenk ist: Der mit seiner Frau Dorit Gäbler in Friedewald wohnende Promi Karl-Heinz Bellmann hat zu seinem 70. Geburtstag eine eigene Talkshow bekommen. Dazu lud sich das Dresdner Unterhaltungs-Urgestein am Donnerstagabend Schlagersänger Bernhard Brink und Jazzsängerin Uschi Brüning in das Restaurant „Dresden 1900“ an der Frauenkirche ein.

Hinter der Plauderrunde steckte die Gesprächsreihe „Ernsthaft“, die seit Längerem im Dresdner Kanal MyTVplus zu sehen ist. Da dessen Studio im Elbepark gerade für DJ Happy Vibes umgebaut wird, wurde das Restaurant als neue Location auserwählt, in dem die ausrangierte Straßenbahn als Hintergrund wunderbar Bellmanns Schaffneruniform ergänzt.

Auf MyTVplus zu sehen sein wird die Sendung am 25. März um 20.15 Uhr. Empfangbar ist sie über Kabel Deutschland und Tele Columbus. Es gibt aber auch einen Livestream im Internet und auch eine App wird angeboten. (SZ/hbe)

zur Startseite