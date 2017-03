Beliebteste Sportler im Altkreis Löbau-Zittau geehrt Mit zwei ersten Plätzen und einem zweiten Platz hat der TSV Großschönau die meisten Preise eingeheimst.

Sportlerball in Zittau 2017: Alle Sportler nach den Gala. © Rafael Sampedro

Zittau. Mit zwei ersten Plätzen und einem zweiten Platz hat diesmal der TSV Großschönau beim Sportlerball die meisten Preise eingeheimst. Schwimmer Ben Becker gewann beispielsweise bei den Nachwuchssportlern. „Es ist mein bisher größter Preis“, sagt der 14-Jährige. Dabei hat er schon zig Goldmedaillen von den Bezirksmeisterschaften. Nun muss er sich noch Zuhause durchsetzen. Vater Frank will den Pokal in der Stube hinstellen – Ben in seinem Kinderzimmer.

Der Sportlerball fand im Westparkcenter Zittau statt. Es war das 25. Mal, dass im Altkreis Löbau-Zittau die beliebtesten Sportler und Mannschaften gewählt wurden. (szo)

