Beliebteste Schauspieler gesucht Bis zum 1. September kann am Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau abgestimmt werden. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Gewählt werden kann auch wieder in einer eigenen Kategorie das beliebteste Stück der beiden Theaterclubs. Hier zu sehen ist „Fatima“. © Matthias Weber

Auch dieses Jahr sucht das Zittauer Theater die beliebtesten Schauspieler und Stücke der zu Ende gehenden Spielzeit. Neben den Premieren des Schauspielensembles stehen in der Kategorie Lieblingsaufführung auch die Stücke aus Görlitz, die in Zittau gezeigt wurden, zur Auswahl. Ausgeschlossen ist allerdings das Waldbühnen-Stück „Der König der Schmuggler“, das noch bis zum 13. August in Jonsdorf gespielt wird. Gewählt werden kann auch wieder in einer eigenen Kategorie das beliebteste Stück der beiden Theaterclubs. Die Jugendlichen haben „Fatima“ aufgeführt, die Senioren „Irren ist menschlich“ auf die Bühne. Auch die beliebten Schauspieler und Schauspielerinnen werden bestimmt. Im Vorjahr gewannen Maria Weber und Marc Schützenhofer diese Titel.

Abgestimmt werden kann bis zum 1. September. Stimmkarten sind unter anderem in der Christian-Weise-Bibliothek und dem Weltladen Gaia zu finden. Auch im Internet kann die Stimme abgegeben werden. Wie das Theater hinweist, dürfen pro Kategorie nur ein Stück oder eine Person angekreuzt werden. Berücksichtigt werden nur vollständig mit Namen und Adresse ausgefüllte Karten. Unter den Teilnehmer wird ein Theaterabonnement verlost. Der Gerhart-Hauptmann-Theaterpreis wird finanziell vom Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ unterstützt. Die Verleihung findet im Rahmen der Spielzeiteröffnungsgala am 23. September im Zittauer Theater statt. (SZ/jl)

