Beliebteste Lokale gekürt Per App ließ der Dehoga abstimmen, wo man in der Oberlausitz am besten einkehren kann.

Bautzen. Der Gaststättenverband Dehoga hat jetzt bekannt gegeben, welche Lokale in der Oberlausitz bei den Besuchern am beliebtesten sind. Dabei siegte die Häuslerschenke in Rachlau bei Wittichenau. Auf Platz zwei und drei folgten die Gaststätte Freihufe in Neukirch und das Hotel und Restaurant Sachsenstube in Lauta. Auch zwei aus Bautzen schafften es unter die Top 12 – der Mönchshof am Burglehn und das Hotel „Residence“ im Gewerbepark Wilthener Straße.

Bereits zum dritten Mal hatte die Oberlausitz-App in Zusammenarbeit mit dem Gaststättenverband Dehoga den Wettbewerb um die beliebtesten Lokale in der Region gestartet. 20 Gaststätten meldeten sich dafür an, mehr als 1 300 Personen voteten für ihr Lieblingslokal. Neben Restaurants, und Gaststätten konnten auch Bars, Cafés und Eisdielen am Wettbewerb teilnehmen. Die zwölf Lieblingslokale bekommen eine Plakette. Außerdem werden sie als „Tipp der Woche“ auf der Oberlausitz-App ausführlich vorgestellt. (SZ)

