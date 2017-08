Beliebtes Fotomotiv Ein Strauch an der Staatsstraße sieht aus, als hätte ihn Christo persönlich verhüllt. Das weckt das Interesse vieler Autofahrer.

Viele kennen schon den eingesponnenen Strauch an der Straße zwischen Biehla und Kamenz. © René Plaul

Die Schlehe wächst vermutlich schon seit einigen Jahren an der Staatsstraße zwischen Biehla und Kamenz. Genau kann das niemand sagen. Denn bisher nahm keiner Notiz von dem mannshohen, gewöhnlichen Strauch. Das hat sich allerdings vor ein paar Wochen schlagartig verändert. Einige Autofahrer halten inzwischen sogar an, um den Strauch zu fotografieren.

Der Schlehdorn sieht aus, als hätte der berühmte Verpackungskünstler Christo persönlich Hand angelegt. Viele feine Fäden ziehen sich um die Äste des großen Strauchs und seines kleineren Pendants. Der Eindruck dieses Phänomens wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass die Sträucher weit und breit die einzigen sind, die auf diese Art und Weise verhüllt wurden. Doch wer ist dafür verantwortlich? Eine Biehlaerin hat sich mit dieser Frage an die SZ gewendet und die hat recherchiert.

Raupen ohne Brennhaare

Ein Fachmann aus dem Landratsamt konnte weiterhelfen. Thomas Sobczyk ist für den Bereich Wald- und Pflanzenschutz verantwortlich und hat sich die Fotos der SZ angeschaut. Er geht davon aus, dass die Weißdornmotte (lateinisch Scythropia crataegella) die interessanten Gebilde gewebt hat. Sie befällt nur Rosengewächse, zu denen die Schlehe gehört. „Die Art lebt als Raupe gesellig in einer Generation pro Jahr in den Gespinsten. Die Raupen haben keine Brennhaare und sind ungefährlich“, heißt es. Die gefräßigen Raupen dürften zurzeit auch gar nicht mehr zu sehen sein, sondern müssten sich schon zu den weißlichen, grau gemusterten Faltern entwickelt haben, erklärt der Experte.

Keine Seltenheit in diesem Jahr

Die Gespinste sind offenbar keine Seltenheit in diesem Jahr. Die Netze der Weißdornmotte wurden nach Informationen des Landratsamtes schon an Zwergmispeln vor dem Netto-Markt in Bernsdorf entdeckt. Sie erregen auch jedes Jahr wieder Aufmerksamkeit an Apfelbäumen an der Straße zwischen Geierswalde und Laubusch. 30 Bäume sollen dort inzwischen befallen sein. Die Obstbäume, die auch zur Gattung der Rosengewächse gehören und deshalb gefährdet sind, sind deshalb bereits erheblich geschwächt.

Das ist aber nicht der Regelfall, folgt man den Experten. Normalerweise erholen sich die Pflanzen von dem Überfall der Weißdornmotte wieder. Die Bäume und Sträucher treiben noch im Fraßjahr wieder neu aus, heißt es. Die Schlehe an der Staatsstraße hat kaum ein Blatt mehr. Die Biehlaer dürfen gespannt sein.

