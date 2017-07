Beliebtes Turnier für Anfänger Lea-Marie Pollok aus Delitzsch gehört zum Noschkowitzer Reitverein. Der organisiert jedes Jahr ein Turnier.

Lea-Marie Pollok legte einen Ritt auf ihrem Springpferd Capristo ohne Fehlerpunkte hin. © André Braun

Zum Noschkowitzer Reitturnier sind Reiter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gekommen. Mit ihrem siebenjährigen Springpferd Capristo nimmt Lea-Marie Pollok aus Delitzsch am Turnier teil. Die 17-Jährige ist Mitglied beim Reitsportverein Noschkowitz und reitet seit sechs Jahren. „Unsere Trainerin ist hier“, sagt sie. „Da haben wir uns dem Verein angeschlossen.“ Auch ihre Mutter und die Schwester reiten. Als ihre Mutter zum Reiten fuhr, ging Lea-Marie immer mit. „Irgendwann packte mich die Lust“, sagt sie. Zurzeit nimmt sie am E- und A-Springen teil. E ist die Einsteigergruppe und A sind die Springer- und Dressuranfänger. Ihr Vater unterstützt seine reitenden Frauen. Er fährt zum Beispiel den Hänger mit den Pferden zum Turnier. Ihre Freunde und Klassenkameraden sind von ihrem Hobby begeistert. Auch sie unterstützen die 17-jährige Sportlerin.

Lea-Marie ist Teil des Teams Eckert. Dazu gehören 20 Leute, darunter vier Turnierreiter. Alle Pferde stehen in einem Stall. „Wir reiten zusammen, fahren gemeinsam auf Turniere und unternehmen auch sonst allerhand“, sagt die 17-Jährige. Evi Eckert, die dem Team ihren Namen gab, arbeitet mit dem Noschkowitzer Züchter Frank Weichhold zusammen. Aus dessen Zucht stammt Lea-Marie Polloks Pferd Capristo. Das Team Eckert hat das Turnier mit geplant. Die Mitglieder helfen auch mit bei der Organisation.

Das Noschkowitzer Reitturnier gibt es seit 1978 jedes Jahr. Nur zur Wendezeit fiel es zweimal aus. Zu DDR-Zeiten gab es in Noschkowitz eine Pferdezucht des Volkseigenen Gutes. „Da bot es sich an, solch ein Turnier zu veranstalten“, sagt Heiko Schneider. Er ist der Vorsitzende des Noschkowitzer Reitsportvereins. „Die Älteren bauten das Turnier auf, und wir führen es fort.“ Wie er sagt, kommen viele Teilnehmer immer wieder gern her, vor allem die aus der Region. Geritten wird in drei Gruppen: E (Einsteiger), A (Springen und Dressur für Anfänger) und L (leichtes Springen). Für die ganz Kleinen der Altersklassen drei bis sechs Jahre gibt es einen Führzügelwettbewerb. Dabei dürfen die Kinder bunte Kostüme tragen.

Zum ersten Mal beim Turnier in Noschkowitz dabei ist Sophia Ahne aus Leckwitz. Mitgebracht hat sie die Stuten Liea und Elfi. Ahne reitet im Reitverein Meißen. Mareike Ruder wohnt in Noschkowitz. Beim Turnier macht sie nicht mit „Aber ich reite auch“, sagt sie. „Ich komme fast immer zu den Turnieren.“

Auch Ingo Löwe schaut beim Reitturnier zu. „Meine Tochter Josefine ist mit dabei“, sagt er. Löwe ist schon das achte oder zehnte Mal beim Turnier in Noschkowitz und immer wieder begeistert.

